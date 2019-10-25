Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı (3)

BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tuzlugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından başlayan programda Bakan Selçuk'un yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci ve Mehmet Habip Soluk, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Biraz önce Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptık. Sayın valimiz 'Buralara ruh ve anlam vereceğiz' dedi ama bu ruh da verilmiş, anlam da giydirilmiş. Oradaki çocukların gözündeki pırıltıyı gördüğümde, heyecanını fark ettiğimde, bunu rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum" dedi.



Velilerin, çocuklarının geleceğiyle ilgili taşıdığı heyecanı değerli bulduğunu belirten Bakan Selçuk, "İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'ler ile ilgili yeni atılımın içindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız, bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecek. Çocuklarımızın okullarında da yavaş yavaş her bir okulumuzda bu tür atölyelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eminim ki birkaç sene içinde Türkiye'nin bütün okullarında bu tür atölyelerin yer aldığı merkezleri, sınıfları çoğaltacağız. Çocuklarımız, daha bütünsel olarak gelişme imkanı bulacak. İnşallah bu tür kurumlar çoğaldıkça Türkiye'nin geleceğine olan inancımız kat kat artacak. Umudumuzu asla yitirmemek kaydıyla çok daha güzel geleceği birlikte omuzlayacağız. Çocuklarımız için kurmaya çalıştığımız bu dünyadan biz de çok mutlu olacağız" diye konuştu.



Bakan Selçuk, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları Programı'na katıldı.