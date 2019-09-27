Bakan Selçuk: Son verileri kamuoyu ile paylaşacağız (2)

'EĞİTİMİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLECEĞİNİ GÖRMEK VE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman Valiliği'ni ziyaretinin ardından Besni'de düzenlenen 21'inci Eğitim Bayramı'nın açılış törenine katıldı. Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile milletvekillerinin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, bir ilçede eğitim bayramı düzenlenmesinin önemli bir olay olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Eğitim ve bayram kelimelerinin yana yana getirilmesinde meydana gelen değer ve burada ortaya çıkacak olan sonuçlar elbette Besni için değil Adıyaman için değil Türkiye için olumlu bir gelişmedir, bir faaliyettir. 21 yıldır sürdürülen bu bayramın bütün Türkiye’ye örnek olmasını dile getirmek isterim. Bizler eğitim durumunu iyileştirmek için neler yapılabileceğini somut olarak görmek ve göstermek istiyoruz. Eğitimin kalitesinin yükselmesi ile ekonominin de nasıl yükseleceğini, eğitimin yukarı çıkması ile demokrasinin de yukarı çıkmasını ortaya koymak istiyoruz. Eğitime yapacağımız her yatırımın, Türkiye’deki tek bir ferdin, her bir çocuğumuzun, daha mutlu ve daha müreffeh bir ülkede yaşamasının teminatı olduğunu ifade etmek isterim.



Burada yapılan eğitim bayramının çocuklarımızın gönlünü şenlendirmesi, öğretmenlerimizin ve halkımızın desteği ile eğitim bayramının eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmasını diliyorum. Bunun Türkiye için önemli bir faaliyet olduğunu ve devamının güçlü bir şekilde geleceğine inanıyorum. Adıyaman’da birçok eğitim faaliyetinin nasıl yürüdüğünün ve ne tür problemler olduğunun, kısa ve uzun vadede ne tür beklentilerin bulunduğunun fotoğrafını çekmek istiyoruz. Adıyaman’daki eğitim kalitesinin artmasının ne şekilde mümkün olacağı konusunda değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda Adıyaman için bir yol haritasını ortaya koymuş olacağız. Bu tür çalışmaların getireceği katkılara destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."