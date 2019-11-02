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Bakan Selçuk: Sanata dair hassasiyetin gelişmesini bekliyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzik ve eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Biz bir ilkokul öğrencimizden elbette bir virtüöz olmasını beklemiyoruz ama sanata dair hassasiyetinin gelişmesini, estetik duygularının olgunlaşmasını...

GENEL 01.11.2019, 14:57
Bakan Selçuk: Sanata dair hassasiyetin gelişmesini bekliyoruz
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzik ve eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Biz bir ilkokul öğrencimizden elbette bir virtüöz olmasını beklemiyoruz ama sanata dair hassasiyetinin gelişmesini, estetik duygularının olgunlaşmasını bekliyoruz. Olumlu bir yaklaşım bekliyoruz çocuklarımızdan, bir enstrüman ile alakalı bir hoşluk bekliyoruz" dedi.
Bakan Ziya Selçuk, 'Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95'inci Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'na katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin desteğiyle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen çalıştay, Cumhuriyet tarihinin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 1 Kasım 1924 tarihinde eğitim-öğretime açılan 'Musîki Muallim Mektebi' binasında gerçekleştirildi. Türkiye'de müzik eğitiminin dünü, bugünü ve yarınının detaylı bir şekilde değerlendirildiği çalıştaya Bakan Selçuk ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak katıldı.
'MÜZİK EĞİTİMİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEDİK'
Bakan Selçuk, müziğin birleştirici gücüne değinerek, "Müzik eğitiminin Türkiye'deki mevcut durumunun fotoğrafını çekmek ve yeni bir istikameti hep birlikte tartışmak, zamanın ruhunun gerektirdiği çabaları ortaklaşa göstermek düşüncesiyle Cumhuriyetimizin bu ilk eserlerinden birisinin çatısı altında düşünelim istedik. Bunun üzerine gereken Türkiye birikimi nedir ve neler yapılabilir hep birlikte nasıl bir çalışma yapabiliriz, yeni bir tazelenme nasıl gerçekleşebilir sorusunu da gündeme getirdik" dedi. Müziğin, hayatımızın vazgeçilmezi ve nitelikli her müzik türünün 'dünyanın bütün çiçekleri' gibi olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Bizler müziği bir çocuğun kişiliğinin oluşumunun bir aracı olmanın çok ötesinde insan olmanın bir vasıtası olarak görüyoruz. Ve müziğin, sanatın ince ayarından geçmemiş olan kişilerin de ruhunun yeterince inkişaf edemeyeceği ya da şahsiyetinin oluşumunun yeterince tamamlanamayacağı konusunda vurgumuzu hep yapıyoruz. Eğer bugün bu çalıştayda çocuklarımızın duyusal anlamda gelişmelerine, duygu gelişimlerine hizmet edecek yeni bir atılım yapabilirsek bundan ziyadesiyle mutlu olacağımı ifade etmek isterim" diye konuştu.
'SANATA DAİR HASSASİYETİN GELİŞMESİNİ BEKLİYORUZ'
Bakan Selçuk, müzik ve eğitim arasındaki ilişkiye de işaret ederek, "Müzik aslında bizim çocuklarımızın mezun profilinde görmek istediğimiz çok temel bir içeriği de kapsıyor. Bir çocuğun eline bağlama verseniz arkasından Gevheri de gelir, Karacaoğlan da gelir, Yunus Emre de gelir. Yani sizin oturup da kitaplar dolusu kültür aktarımı için akademik bilgi vermenize belki de hiç gerek yok. Sadece bir bağlama bu işlevi görebilir. Yani biz bir ilkokul öğrencimizden elbette bir virtüöz olmasını beklemiyoruz ama sanata dair hassasiyetinin gelişmesini, estetik duygularının olgunlaşmasını bekliyoruz. Olumlu bir yaklaşım bekliyoruz çocuklarımızdan, bir enstrüman ile alakalı bir hoşluk bekliyoruz" dedi.
MÜZİK DİNLETİSİ SUNULDU
Konuşmaların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Oda Orkestrası, klasik müzik, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi sundu.  'Okul-müzik-eğitim' çerçevesinde 1924'ten itibaren yapılanlar ile Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu dâhilinde yapılabileceklere dönük, geniş ufuklu tespit, değerlendirme ve önerilerin ele alnıdığı çalıştayın sonuç raporunun, bundan sonra gerçekleştirilecek müzik eğitimine ilişkin yol gösterici bir içeriğe sahip olması bekleniyor.

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