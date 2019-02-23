Bakan Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yapısal niteliği belirleyecek 'profil değerlendirme' adı altında tanıtım çalışması yürüteceklerini ifade ederek, "Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız, aralarındaki dengesizliklerin eşitlenmesi için çalışma yapacağız" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Bakan Selçuk'a, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri Gölpark mevkisinde kendisi adına dikilmiş 11 fidanın sertifikasını verdi. Selçuk, öğrencilere teşekkür etti.

Ardından çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, Bilecik ziyaretinin birçok amacı olduğunu belirterek, eğitim- öğretim faaliyetlerinin niteliğine bakarak yeni projeler konusunda değerlendirmeler yapılacağını söyledi. Bilecik'teki eğitimin yüksek potansiyele sahip olduğunu anlatan Bakan Selçuk, "Yapacağımız istişareler sonucunda da buranın eğitiminin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hangi noktalara taşınabileceğinin, potansiyelinin ne olduğunun ele alınması olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar, buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor. Burada bu potansiyel fazlasıyla var. Bu potansiyeli değerlendirerek öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız çalışmalar, projeler ele alınacak. Burada bulunmaktan ve burada yapacağımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak raporları paylaşmaktan mutluluk duyacağım" dedi.

'EĞİTİMDE YOL HARİTASI ÇIKARILACAK'

Valilikten sonra Bilecik Belediyesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belediye Başkanı Nihat Can'ı da makamında ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eğitimde yol haritasının çıkarılacağı çalışmalar yürüttüklerini ve okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracaklarını kaydeden Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitim sistemimizde olumlu manada daha önce yapılan güzel şeylerin üzerine yeni bazı şeyler yapmak suretiyle, daha da geliştirme maksatlı projelerimizi devam ettiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda okullarımızda yapısal niteliği belirleyecek olan 'okul profili değerlendirme' adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin artırılması ile ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyu ile paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantıları ile kamuoyu ile paylaşılacak. Bugün burada hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel amaçları doğrultusunda hem de Bilecik'in kendi iç gelişimi ve planları doğrultusunda neyi, nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacağız. Sonuç olarak önümüzdeki haftalarda Bilecik ile ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde prensip kararı almış bulunuyoruz. Bu doğrultuda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız, aralarındaki dengesizliklerin eşitlenmesi için çalışma yapacağız."



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