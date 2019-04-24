Bakan Selçuk, İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'na katıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'na katıldı. 'İstihdam Seferberliği Buluşması'nın gerçekleştirildiği fuara, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da katıldı.

TÜRKİYE'DE İŞ GÜCÜNDE 9,5 MİLYON ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin 2002'den bu yana 3,5 kat büyümesini sağladıklarını belirterek, "2002 yılında 727 bin olan işyeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Hükümetlerimizin büyüme-istihdam bağlamındaki önceliği, nitelikli iş imkânları oluşturarak, istihdam dostu bir büyüme sağlamaktır" dedi.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre, 2007-2018 yıllarındaki işgücü artışı Avrupa Birliğinin tamamında 10 milyon, Türkiye'de ise 9,5 milyon artış gerçekleştiğini belirten Selçuk, "Kadın işgücünde aynı dönemde AB'de 7,6 milyon artış varken, Ülkemizde 4,5 milyon artış sağladık. Kadın işgücüne katılım oranını da, hamdolsun, yüzde 23,2'den yüzde 34,1'e çıkarmayı başardık. Son 12 yılda Kanada ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde ise kadın işgücü oranı azalmasına karşın, Ülkemiz rekor seviyede artışa sahne oldu. Ülkemiz bu başarısı ile yeni bir rekora imza atarak 34 OECD üye ülkesini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Benzer şekilde, 2007 ile 2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD'ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık" diye konuştu.

"İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARIMIZDAN 359 BİN 62 VATANDAŞIMIZ YARARLANDI"

Bakan Selçuk, bakanlık olarak istihdam artırıcı faaliyetlerini İŞKUR eliyle yürüttüklerini söyleyerek, "Türkiye genelinde 2002'de 24 bin olan özel sektörde işe yerleştirme sayımızı 2018'de 50 kat artışla 1 milyon 240 bin 308'e çıkardık. Bu sayının yüzde 23'ü tek başına İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu oran ilimizin istihdam potansiyelini açık şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

İşbaşı eğitim programlarının önemine dikkat çeken Selçuk, "2017'de bu programa katılanların yüzde 91,6'sı halen istihdamda. İstanbul'da ise 2009'dan bu yana kurs ve programlarımızdan toplam 359 bin 62 vatandaşımız yararlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dijital Türkiye" hedefinde nitelikli işgücü yetiştirmek için Bakanlık faaliyetlerimizi de güncelledik. Siber Güvenlik, Kodlama, Bulut Teknolojisi gibi geleceğin mesleklerinde gençlere yönelik Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 355 BİN VATANDAŞIMIZI İŞE YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde işverenlerimizle 2019 yılı İstihdam Seferberliğini ilan ettik. Bakanlığımızın sunduğu güçlü teşvik paketlerimizle kalıcı istihdamı işverenlerimiz için cazip hale getiriyoruz. 2019 yılında; engelli, kadın, genç ve uzun süreli işsizlerimiz gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde İstanbul'da sadece İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 355 bin vatandaşımızı işe yerleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"2023, 2053 VE 2071'E EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde; istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071'e emin adımlarla yürüyoruz. Siz yatırımcı ve girişimcilerimizin aynı kararlılıkla, hedefleri büyüterek istihdam seferberliğini sürdüreceğinize ayrıca inanıyorum. Burası İstanbul. Burada iş var. Burada aş var. Burada gelecek var"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da fuarda yaptığı "İstanbul'da 2002 yılında İŞKUR olarak varız ve bir yılda 3 bin 923 kişin özel sektörde istihdamına aracılık yapan bir kurum. Yıl 2018, 291 bin 112 kişinin yani 74 kat İstanbul'da işe yelleştirmesini artıran bir kurum. Kadın iş gücüne yerleştirme rakamları ise, 112 bin 239. Üniversiteli gençler açısından, sadece 126 üniversitelinin istihdamına aracılık yapan bu kurum 2018 yılında 56 bin 69 yani 445 kat üniversite mezununun istihdamında etkin rol alan bir kurum" dedi. Uzunkaya, fuarla ilgili beklentisinin ise 20 binin üzerinde iş arayanın istihdamının gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, bugüne kadar en çok istihdam sağlayan 5 firma yetkililerine plaket verdi.