Bakan Selçuk: İSGH alan iş yeri sayısı yüzde 842 arttı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2002'ye göre 2018'de iş gücümüzü 8 milyon 456 bin artırıp, 32 milyon 274 bine, istihdamımızı ise 7 milyon 384 bin artırıp, 28 milyon 738 bine ulaştırdık. 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti (İSGH) alan iş yeri sayımızı yüzde 842 artırdık" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen 33'üncü İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapanış programına katıldı. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanlar için bir lüks olarak görmediklerini belirten Bakan Selçuk, bunu bir zorunluluk haline getirdiklerini söyledi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının milyonlarca çalışanın yaşamına mal olduğunu anlatan Selçuk, hedeflerinin, bunun Türkiye'de en az seviyeye indirilmesi olduğunu söyledi. Sadece devletin atacağı adımlarla bu olayın gerçekleşemeyeceğini belirten Selçuk, “Ortak aklı, işbirliğini her zaman önemsedik. Çalışanların, işverenlerin, kamu ve sendikaların, kısacası çalışma hayatının tüm unsurlarının işbirliğini sağlamaya devam etmekteyiz" dedi.Çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesine özel bir önem verdiklerini de ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Anaokulundan üniversiteye kadar her yaşa ulaşmak için MEB ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Çocuklarımızda iş sağlığı bilinci oluşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALAN İŞVEREN SAYISINDA REKORBakan Selçuk, iş gücü verilerinde bir artışın olduğunu da ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:“2002'ye göre 2018'de iş gücümüzü 8 milyon 456 bin artırıp 32 milyon 274 bine, istihdamımızı ise 7 milyon 384 bin artırıp 28 milyon 738 bine ulaştırdık. 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz. Bu desteğimiz 2019 yılında; tehlikeli işyerlerinde çalışan başına aylık 35,82 lira, çok tehlikeli işyerlerinde çalışan başına aylık 40,93 lira. 50'den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işletmelerimize de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir teşvik uygulamasını daha bu yıl başlattık. Bu iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süreyle yüzde 50 indirimli alınacak. Böylece 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayımızı yüzde 842 artırdık."

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