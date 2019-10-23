Bakan Selçuk: Hedefimiz, 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar yaklaşık 775 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verdik. Bizim asıl hedefimiz, 2023 yılına gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesini kazandırmak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 14'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, MYK'nın 13 yıldır mesleklerin tanımlanması ve standartların oluşturulması konusunda önemli çalışmalar yaptığını bildirdi.

'YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Bakan Selçuk, istikrarlı büyümenin ve ekonomik kalkınmanın merkezinde nitelikli insan gücünün olduğunu söyleyerek, bu anlamda iş ve meslek kurslarıyla niteliği artırma hedefinde olduklarını kaydetti. Bakan Selçuk, "İyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir. Uluslararası alanda etkin bir konuma sahip olmanın en önemli koşullarından biri de güçlü bir ekonomiye sahip olmak gerekiyor. Bunun için de sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne ve nitelikli iş gücünün eğitimine de yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

'775 BİN KİŞİYE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VERDİK'

Bakan Selçuk, MYK'nın önemli bir fonksiyon ve görev icra ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kurumumuz akredite sınav ve belgelendirme sistemi ile de çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyor. Mesleki teknik eğitimin ve belgelendirmenin yeniden yapılandırılması konusunda da önemli bir görevi icra ediyor. İlk defa mesleki yeterlilik kurumu marifetiyle mesleki teknik eğitimde ulusal akreditasyonu sağladık. Bugüne kadar 833 meslekte standartları yürürlüğe aldık. Yetkilendirdiğimiz 200'ü aşkın sınav ve belgelendirme kuruluşu 81 ilde bugün faaliyetlerini devam ettiriyor. Bugüne kadar da yaklaşık 775 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verdik. Bizim asıl hedefimiz, 2023 yılına gelmeden 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesini kazandırmak ve ulusal meslek standardımızı da bine tamamlamak."

'YENİ MESLEKLERE ODAKLANIYORUZ'

Bakan Selçuk, bakanlık ve MYK'nın önümüzdeki dönemin yeni meslekleri için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Dijital adli tıp uzmanı, yazılım mühendisliği, mobil yazılım geliştirme uzmanlığı gibi yeni mesleklere odaklanıyoruz. Bunların yanında endüstriyel robot programcısı, robotik sistemler uzmanı gibi konuları da sayabiliriz. Çalışmalarımızı savunma sanayi ve sivil havacılık sektörleriyle ilgili olarak da meslek standardı ve yeterlilik hazırlama ile sürdürmekteyiz. Sadece MYK ile değil, İŞKUR kanalıyla da geleceğin mesleklerine yönelik kurs ve programlar düzenlemeye devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.