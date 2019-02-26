Bakan Selçuk: Engelli vatandaşlarımız tekrar tekrar rapor almayacak

ANKARA, ()- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla rapor formunun yeniden düzenlendiğini söyleyerek, "Raporda yer alan 'kullanım amacı' kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bakanlığın 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları' hakkında yazılı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, 18 yaş üstü yetişkinlere ve 18 yaş altı çocuklara yönelik olmak üzere 2 ayrı yönetmeliğin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlandığını, paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı belirtti.

"ÇOCUKLAR İÇİN 'ENGELLİ' YERİNE 'ÖZEL GEREKSİNİMİ VAR' İFADESİ KULLANILACAK"

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen Özel Gereksinim Raporu(ÇÖZGER) hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, sağlık durumlarının tespiti için uzmanlar tarafından 25 farklı alanda çalışma yapıldığını, her bir hastalığın hangi sıklıkta görüldüğünün incelendiğini belirtti. Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine 'özel gereksinimi var' ifadesinin kullanılacağını söyledi. Hastalık ihtiyaçları gözönüne alınarak, değerlendirme yapılacağını belirten Bakan Selçuk, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için gelişim değerlendirmesi yapılarak, gereksinim düzeyinin tespit edileceğini, 0-18 yaş arası tüm çocuklar için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak" diye konuştu.

'SEYAHAT İÇİN 'ÖZEL KOŞUL GEREKSİNİMİ VAR' TESPİTİ YAPILACAK'

0-18 yaş aralığındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için 'özel koşul gereksinimi var' durumunun tespitinin yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, immünoloji, genetik hastalıklar ve yeni doğan alanlarının da yönetmeliğe eklenerek, hizmete gereksinimi olan çocukların kapsama alınması sağlanarak, bu hizmete erişimin artırıldığını vurguladı. Erişkinler için güncellenen yönetmelik hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, 'özürlü' ifadesinin 'engelli' olarak değiştirildiğini, 'ağır özürlü' ifadesi yerine 'bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelli' tanımının getirildiğini açıkladı.

'AYRI AYRI RAPOR ALMAYACAK'

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü(FIM) kullanılarak, objektif değerlendirmelerin yapılacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak. Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi" şeklinde konuştu. Kurumların raporları elektronik ortamda görebilmeleri için sağlık bilgi sistemine anlık kaydetme zorunluluğu getirildiğinin altını çizen Bakan Selçuk, terör, kaza, yaralanma sonucu meydana gelen zararların tazmini için standart rapor formatının düzenlendiğini duyurdu.

"ENGEL ORANLARI HASTALIKLARA GÖRE GÜNCELLENDİ"

Kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini ifade eden Bakan Selçuk, akondroplazi(cücelik) hastalığı için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Selçuk, onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile yetişkin cam kemik hastalarının engel oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini, bu hastalık için 'özel koşul gereksinimi vardır' durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği aınlabileceğini belirtti.

Down sendromu hastalarının artık sürekli rapor alabileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, düzenleme ile down sendromu tanısı alanların bir kez rapor almış olmalarının, verilen tüm hizmetlerden faydalanmaları için yeterli olacağını ifade etti. Bakan Selçuk, yetişkinler ve çocuklar için düzenlenen yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni etti.