Bakan Selçuk: Battaniyeden okul çantası fotoğrafını paylaşan öğretmen görevine iade edilmedi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muş'un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, battaniyeden yapılan yırtık çantayla okula giden öğrencisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmenin, yerine kadrolu sınıf öğretmeni atandığı için görevine iadesine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi İ.E'nin (10), annesinin battaniye parçasından yaptığı okul çantasıyla çekilen fotoğrafı, öğretmeni S.E. tarafından geçen aralık ayında sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından Muş Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında okulda çanta dağıtıldığı, İ.E.'ye de çanta verildiği, ayrıca aileye her ay 600 TL nakdi yardım yapıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili başlatılan inceleme kapsamında fotoğrafı paylaşan öğretmeni görevden aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden alınan öğretmenin durumunu TBMM'ye taşıdı. Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, battaniyeden yapılan çantayla okula giden öğrencisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen S.E.'nin görevine iade edilip edilmediğini sordu.

BAKAN SELÇUK: GÖREVİNE İADESİNE İHTİYAÇ YOK

Bakan Selçuk, S.E. adlı öğretmenin, 2 yıllık ön lisans çocuk gelişimi bölümü mezunu olduğunu, ek ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görev yaptığını, yerine kadrolu sınıf öğretmeni atandığı için tekrar görevine iadesi için ihtiyaç bulunmadığını belirtti.

Bakan Selçuk, önergeye cevabında ayrıca, "Muş Valiliği'nce, söz konusu ücretli öğretmenin, öğrencinin fotoğrafını velisinin izni olmadan sosyal medyada paylaştığı ve disiplinsiz davranışları olduğu, öğrencinin ailesinin basına yansıyan bu olaydan rahatsız olduğu ve çocuklarının böyle bir konuya karıştırılmasından hoşnutsuz olduklarını, adı geçen ilkokulun eğitim öğretimle ilgili ihtiyaçlarının karşılandığı, okulun ve öğretmenlerin taleplerinin yerine getirildiği belirtilmektedir" dedi.