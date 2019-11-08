Bakan Selçuk: 2019'da 418 bin kadını işe yerleştirdik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla özel sektörde yapılan istihdama ilişkin, "2002'de işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken, 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını işe yerleştirdik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türkiye İş Kurumu'nun (TÜRKİŞ) '10'ncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Programda Selçuk'un yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika başkanları ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Bakan Selçuk, katılımcılara yaptığı konuşmada, istihdama sağlanan desteğin bazı çevrelerce sık sık eleştirildiğini belirterek, işçi lehine kullanılması gereken fonun işveren lehine kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Selçuk, "İşsizlik fonu yapısı gereği, devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Milletimizin refahı, ülkemizin büyümesi için istihdamın desteklenmesine yönelik faydaları olan bir fondur. Yine işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan İŞKUR Yönetim Kurulu, 'İşsizlik Sigorta Fonu'na dair bütün bu kararlar, bütün bu sosyal tarafların iş birliğinde alınır. Dolayısıyla istihdam teşviklerimizin ön şartı, zaten öncelikli olarak istihdamı korumak ve istihdamı artırmak olarak belirtilmiştir" diye konuştu.

Bakan Selçuk, 17 yılda İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirme sayısının 25 binden 1,3 milyona yükseltildiğini söyledi.

İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısının 100 kat arttığını aktaran Bakan Selçuk, "2002'de özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen genç sayısı 4 binlerdeyken, sadece 2019'un ilk 10 ayında 430 bini aşkın gencimizi özel sektörde işe yerleştirdik. 2002 yılında özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken, 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Biz bu rakamı 450 bine tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu da 2002 yılına kıyasla tam 100 kat artış demek oluyor" dedi.



