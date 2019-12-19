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Bakan Selçuk: 1 yılda 5 binden fazla atölye hayata geçirildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım beceri atölyelerinin ilerleyişine şahitliğimiz bizi mutlu kılıyor. Çünkü 1 yıl içinde birkaç yüz tane atölye hedeflenirken, bu ay itibarıyla 5 binden fazla resmi okullarımızda atölyeler hayata...

GENEL 19.12.2019, 17:39
Bakan Selçuk: 1 yılda 5 binden fazla atölye hayata geçirildi
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım beceri atölyelerinin ilerleyişine şahitliğimiz bizi mutlu kılıyor. Çünkü 1 yıl içinde birkaç yüz tane atölye hedeflenirken, bu ay itibarıyla 5 binden fazla resmi okullarımızda atölyeler hayata geçti" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da düzenlenen '21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, Türk eğitim sisteminde paradigma değişikliği ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, tasarım beceri atölyelerinin sistemdeki bu değişikliğin en büyük araçlarından olduğunu söyledi. Selçuk, "Çünkü öğrenciyi sadece belirli sınavlarda, belirli seçenekleri işaretleyen kimliklere dönüştürmek bir çocuğun bütünsel olarak gelişimini maalesef engelliyor. Ama bizim hayattan beklentimiz, çocuklarımızın tam çocuk olması, duygusuyla düşüncesiyle eylemiyle her yönden gelişmesi, sadece soru çözmemesi, aynı zamanda sorun çözmesi" diye konuştu. 
1 YILDA 5 BİNDEN FAZLA ATÖLYE
Bakan Selçuk, Türk eğitim tarihinde ilk defa öğrencilerin ilgi ve becerileri, başarıları, katıldıkları çalışmaların tamamının 'e-portfolyo' adı altında dijital platformda toplanmaya başladığını hatırlattı. 2 Eylül'de başlatılan bu çalışmanın, 'çocukların ilgi ve yeteneklerine göre belirli ortamlar oluşturulmalı, rehberlik ve yönlendirme buna göre yapılmalı' görüşü doğrultusunda bir adım olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, tasarım beceri atölyelerinin Türk eğitim sisteminde 'transdisipliner' (disiplinler arası) bakış açısı olduğunu kaydetti.
Atölyelerin sayısının hızla arttığını belirten Bakan Selçuk, "Bizim hala 19'uncu yüzyılın disiplin temelli bakış açısıyla bir öğretim sistemini sürdürmemiz mümkün değil. Tasarım Beceri Atölyeleri'nin (TBA) yaygınlaştırılmasında sadece inşaat meselesi önemli değil, bu zihniyet değişikliğini gerektiriyor. Yani bu atölyelerin de kendi içerisinde sadece basit bir etkinlik odasına dönüşmeyip, bütün disiplinler arası içeriklerle bir atölyenin içinde transdisipliner bir etkinlik, eylem alanı olmalı. Eğer böyle olursa atölye gerçek marifetini ortaya koyacaktır ya da sadece basit bir eğlence ve etkinliğin olduğu yere dönüşürse amacına ulaşmamış olacaktır. Bizim bu anlamda TBA'ların ilerleyişine şahitliğimiz bizi mutlu kılıyor. Çünkü bir yıl içerisinde birkaç yüz tane atölye hedeflenirken, bu ay itibariyle 5 binden fazla Türkiye'de resmi okullarımızda atölyeler hayata geçti, çalışıyorlar. Bununla ilgili de sürekli bir artış var, bu artışın nicel tarafı elbette önemli ama asıl okulu bir hayat alanına, bir yaşama sevincini hissedecekleri ortama dönüşmesi bizi mutlu ediyor" dedi. 
'PISA'DA YÜKSELİŞİMİZ SÜRÜYOR'
Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarının 2003 yılından beri yükselişte olduğuna dikkat çeken Selçuk, "PISA sonuçları her ülke için kendi ödevini yapmaları gereken oldukça yetkin bir araç. Türkiye 2003'lerden beri 2015'te çeşitli nedenlerden dolayı bir düşüş olsa da yükselişini sürdürüyor. Emin olun bizim liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda ortaya koyacağımız bu değişiklik 2021 PISA'da çok daha iyi noktaya gelmemizi sağlayacak. Bundan çok eminim; çünkü veriye dayalı olarak bakıyoruz. Türkiye iyi sonuçlar alınca bazıları üzülüyorlar ama 2021'de de çok üzülecekler" diye konuştu. 
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerin tasarım beceri atölyelerinde yaptıkları çalışmalardan oluşan sergiyi gezdi.

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