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Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı (2)

ÖĞRENCİLİĞİNDE BAKAN KARŞILAMA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI Memleketi Adana'da mezunu olduğu Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Bakan Sarıeroğlu'nun öğrencilik yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'u...

Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı (2)

ÖĞRENCİLİĞİNDE BAKAN KARŞILAMA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Memleketi Adana'da mezunu olduğu Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Bakan Sarıeroğlu'nun öğrencilik yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'u karşıladığı fotoğrafı ortaya çıktı. Bakan Sarıeroğlu, Akyol'u karşıladığı fotoğrafla ilgili, "Havalimanında ne zaman elinde çiçekle bir çocuk görsem aklıma kendim geliyor. Avni Akyol, Turgut Özal gelmişti. Onlara havalimanında çiçek veren kız öğrenciydim. Okullardan bunu belirliyorlardı. Darısı şimdi eğitim gören öğrencilerimize olsun" diye konuştu.

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