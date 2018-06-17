Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Bakan Sarıeroğlu, direksiyona geçti

ELAZIĞ'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da yeni kullanıma sokulan 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı ve elektrikli toplu taşıma aracı ELBÜS'leri inceledi, birinin direksiyonuna geçerek bilgi...

Bakan Sarıeroğlu, direksiyona geçti
ELAZIĞ'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da yeni kullanıma sokulan 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı ve elektrikli toplu taşıma aracı ELBÜS'leri inceledi, birinin direksiyonuna geçerek bilgi aldı. 
Kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'unu havalimanında, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, milletvekili adayları ve partililer karşıladı. Karşılamaya protokolün yanı sıra Elazığ Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan ve düzenleme ile kadroya geçen 50 kadın işçi de katıldı. Kadınlar Sarıeroğlu’na çiçek vererek teşekkür etti. 
Bakan Sarıeroğlu, ilk kez Elazığ'da kullanıldığı belirtilen 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli ve 0 emisyonlu toplu taşıma aracı ELBÜS’leri inceledi. Bir ELBÜS'ün direksiyonun başına geçen Bakan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325