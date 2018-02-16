Bakan Sarıeroğlu: CHP halkı anlamıyor (2)

BAKAN SARIEROGLU, AFRİN ŞEHİTLERİ'NİN GÖREV YAPTIĞI ASKERİ BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ

Bitlis'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, geçtiğimiz hafta Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 9 askerin görev yaptığı Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Sorgun Kışlası'nı ziyaret etti.

Bitlis'te valilik ziyaretinin ardından Aile Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Sarıeroğlu, daha sonra geçtiğimiz hafta Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 9 askerin görev yaptığı Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Sorgun Kışlası'nı ziyaret etti. Bakan Sarıeroğlu, şehit askerlerin görev yaptığı Tugay Komutanlığı'nın Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’a başsağlığı dileklerini iletti.

Burada kısa süre kalan Bakan Sarıeroğlu, askerlerle hatıra fotoğraflar çektikten sonra kentten ayrıldı.

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