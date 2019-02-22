Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...

Bakan Pakdemirli, üniversitede ders vermeye başladı (2)

KEMERALTI ÇARŞISI'NDA YEMEK YEDİ, ESNAFI DİNLEDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Kızlarağası Hanı'nda iş yerlerine girerek burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan...

Bakan Pakdemirli, üniversitede ders vermeye başladı (2)

KEMERALTI ÇARŞISI'NDA YEMEK YEDİ, ESNAFI DİNLEDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Kızlarağası Hanı'nda iş yerlerine girerek burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti'nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu ve bazı partililer de eşlik etti. Bakan Pakdemirli'nin Kemeraltı turunda, kendisini kahve içmeye davet edenler de oldu. Pakdemirli, teklifleri geri çevirdi. Girdiği iş yerinde öz çekim yapmak isteyen bir kadın, önce "Özçekime karşı mısınız?" diye sordu. Pakdemirli de karşı olmadığını söyleyince, esnaf kadın Bakan ile özçekim yaptı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Pakdemirli, daha sonra Kemeraltı'ndaki bir lokantada yemek yedi. Kemeraltı ziyaretinde, Pakdemirli'ye bazı vatandaşlar zaman zaman yerel yönetimlere ilişkin sorunlarını da aktardı. Tarihi çarşıdaki esnaf turunun ardından cuma namazını Şadırvan Camii'nde kılan Pakdemirli, ardından Ege Üniversitesi'ndeki programa katılmak üzere, buradan ayrıldı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328