Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin bilgi aldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi’ne gelerek, Antalya Kaş’taki ve Balıkesir Erdek’teki yangınların söndürülme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Pakdemirli’nin merkezde bulunduğu sırada Erdek’teki yangının kontrol altına alındığı bilgisi Yangın Yönetim Merkezi’ne ulaştı.Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’ndeki Yangın Yönetim Merkezi’ne gelerek ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Bugün itibariyle yurt çapında 21 yangın bulunduğunu belirten Pakdemirli, 10 yangının orman yangını, 11 yangının ise kırsal nitelikte olduğu ifade etti. Antalya Kaş ve Balıkesir Erdek’teki yangınların henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Bakan Pakdemirli, Kaş’taki yangına ilişkin ise “Dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz, yolların bunmadığı veya çok sarp bir arazide mücadelemiz sürüyor. Çok büyük bir yangın olarak addedemeyeceğimiz bir yandın ama tabii ki her zaman her yangını ciddiye alıyoruz. 14.15’te çıkmış bir yangın. 14.30’da ilk müdahaleye başlamış durumdayız. Gece itibariyle hava araçlarının yere inmiş olması ama diğer taraftan da meteoroloji koşullarının da lehimize dönmüş olmasıyla birlikte ilerleyen saatlerde de bu yangınla ilgili iyi neticeler alabileceğimizi söyleyebilirim. Rüzgarın hızı zaten düşük. Şu an itibariyle meteorolojik koşullar lehimize. Nem yüzde 76’ya çıkmış durumda ilerleyen saatlerde nemin artması bekleniyor. Nemin artmasıyla birlikte yangının da feri biraz daha sönecek. Çalışmalar iyiye doğru gitmekte. Tamamen kontrol altında diyemeyiz, henüz yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz. Tam olarak çevirdiğimiz anda da ilerleyen saatlerde yangınla ilgili iyi haberleri vereceğiz diye düşünüyorum” dedi.‘TAMAMEN ÇEVRİLMİŞ DURUMDA DEĞİL’Orman Genel Müdürü ve Yangın Daire Başkanının sahada olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, “Erdek’te de bir yangınımız var. Burası da dik yamaçların olduğu bir yer. Daha ufakça bir yangın ama şehre yakın olması sebebiyle ciddiye aldığımız bir yangın. 17.50’de çıktı, 18.00’de ilk müdahalemizi yaptık. 3 helikopter, tabii ki gece saatleri itibariyle indi, 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor. Bu da tamamen çevrilmiş durumda değil. Tek tarafın da çevrilmesiyle beraber bu yangınımızı da kontrol altına aldık diyebileceğiz” ifadelerini kullandı.ERDEK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDIYerleşim yerlerine yönelik bir tehdidin söz konusu olmadığını belirten Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi’nde helikopter ve İHA görüntülerini izleyerek yangın söndürme çalışmalarına komuta etti. Pakdemirli’nin Yangın Yönetim Merkezi’nde olduğu esnada Erdek’teki yangının kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarının başladığı haberi merkeze ulaştı.

