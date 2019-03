Bakan Pakdemirli, Ödemiş OSB'de ilk fabrikanın temelini attı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 25 yıldır harekete geçmeyi bekleyen Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikanın temelini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli attı. Patates ithalatı konusuna değinen Pakdemirli, hasatta yaşanacak gecikmeye karşı önlem olarak ihtiyacı karşılamak üzere kotalı olarak patates ithal edileceğini söyledi.1994 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yatırım programına alınan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır beklenen ilk fabrikanın temeli törenle atıldı.Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem Fabrikaları Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Ödemiş Belediye ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, siyasi partilerin ilçe başkanları, ziraat odası başkanları, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.Tarım Kredi Yem Fabrikaları Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Ödemiş’te kurulacak tesiste prebiyotik buzağı yemi üretileceğini belirterek, üretimde kullanılacak sütü Ödemişli üreticilerden temin edeceklerini, böylelikle süt fiyatlarının dengesinin korunacağını vurguladı.Ödemiş Belediye ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem de uzun yıllar ineklerin otladığı Ödemiş OSB’de 2014 yılında verdikleri sözü tutarak altyapıyı hazırladıklarını, 2019 yılında temel atma ve fabrikaların yükselmesi noktasına geldiklerini belirtti. Pakdemirli, şunları söyledi:"Eğer Türkiye’de patatesi 15 kişi biliyor deseniz bir tanesi benimdir. Ama bugün Karsa ve Erzurum’u birbirinden ayıramayan bir genel başkan hanımefendi diyor ki; ‘Patates ekimini yasakladınız.' Patates ekimini yasakladığımız yok. Patates ekimi ancak karantina alanları ilan edilirse oralarda yasak edilir. Ama o alanlarda da başka ürünler dikilebilir. Patates ekimini Türkiye’de yasakladınız diyecek kadar bilgisizler. Aslında bilgisiz değiller de sadece bize çamur atmaya çalışıyorlar. Bir kuyruklu yalan bunu söyledi. Şimdi de diyorlar ki ‘Sen yasakladın, şimdi de patates ithal ediyorsun’. Şimdi patateste hasat gecikecek gibi gözüküyor. Türkiye’nin bir 15-20 günlük patatese ihtiyacı olabilir. Bunun için emniyet stoğu gerekebilir diye patatese bir kota tanımladık. 20 Nisan’da bitecek şekilde. Üreticinin hasat tarihine kalmadan bitecek tüketicimizi de spekülatif fiyatlardan koruyacak şekilde bir kota koyduk. Bir de utanmadan dediler ki; ‘Bu bakanın danışman olduğu bir firma var, bu patates ithalatını da o yapacak’. Ödemiş’te herkes bilir ki sofralık patatesle endüstriyel, dondurulmuş patates farklıdır. Bunu bilemeyecek kadar cahiller veya daha da kötüsü bize ‘Çamur at izi kalsın’ yapıyorlar. Tabi ki çamur at izi kalsın yapıyorlar. Şahsım ve bakanlığım üzerinden Hükümet’i yıpratıp biz sanki üreticiyi hiç düşünmeyen bir iktidarmışız gibi davranıyorlar. Ama bunun böyle olmadığını üreticimiz biliyor, Ödemişli biliyor."Ödemiş'e yapılan hizmetlere değinen bakan Pakdemirli, "Ödemiş’e son 17 yılda 500 milyon tarımsal hibe vermişiz, Ödemiş de bize ülkesine üç misli tarımsal hasılasını artırmış. 2,5 milyar lira tarımsal hasılası var. Ben 81 ili dolaşıyorum, birçok ilimizin tarımsal hasılası Ödemiş’in yanından geçemiyor. Bu çok güzel. Bu yeterli mi; hayır. Her alanda Ödemiş birinciliğe layık. Ödemiş süs bitkileri tarımsal ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız. Ödemiş süs bitkilerinde lider olacak, 2 bin vatandaşımız burada istihdam edilecek" dedi.70 dönüm alanda kurulacak Tarım Kredi yem katkı tesisinin temeli dualar eşliğinde atılırken Bakan Pakdemirli’nin temel atma için kesilecek kurbanı bağışlaması alkış aldı. Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Beydağ’a hareket etti.

FOTOĞRAFLI