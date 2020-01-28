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Bakan Pakdemirli: 'Meteoroloji TIR'ı ile afetlerde halk bilgilendirilecek

GENEL 28.01.2020, 11:07
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Bakan Pakdemirli: 'Meteoroloji TIR'ı ile afetlerde halk bilgilendirilecek
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "'Meteoroloji TIR'ı diye anılan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak. Böylece afet bölgesinde görevli yetkililer ile vatandaşlar en kısa sürede bilgilendirilmiş olacak" dedi.
Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde (MGM) yeni başlayacak sözleşmeli çalışanların eğitimi programına katıldı. Genel müdürlük konferans salonundaki programda konuşan Pakdemirli, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bakanlık olarak bölge halkı için imkanları seferber ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tüm misafirhaneleri kullanıma açtıklarını kaydeden Pakdemirli, "Elazığ ve Malatya'da bulunan üreticilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini, dün hemen üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Depremde, Elazığ ve Malatya'da telef olan hayvan sayısını, ahır ve ağıl sayısını belirledik. Hayvan çadır desteği olarak Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM Tanıtım Bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik. Yine dün ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, 1 kamyon da kesif yem desteğini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ulaştırdık" diye konuştu. 
'İSTANBUL HAVALİMANI'NA DA KURULACAK'
Bakan Pakdemirli, MGM'nin, teknolojik altyapısını sürekli güçlendirdiğini, ülke geneline yayılmış 1872 meteoroloji gözlem sistemi ile 7 gün 24 saat esasıyla meteorolojik olayları takip ettiğini belirtti. Pakdemirli, "Bu gözlem sistemlerinin en yenilerinden biri, 9 Şubat 2019'da Antalya Havalimanı'nda açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'dir. Önümüzdeki dönemde, hava trafiğinin yoğunlaşmasını beklediğimiz İstanbul Havalimanı için de benzer bir sistemi kurmak üzere çalışmalara başladık. Bunun yanında, İstanbul Havalimanı'nda piste hakim inşa edilmiş, Türkiye'deki ilk meteoroloji kulemizde hizmet vermeye başladığımızı da vurgulamak isterim" dedi. 
'MOBİL GÖZLEM VE TAHMİN MERKEZİ AFET BÖLGELERİNDE DE ÇALIŞACAK'
Bakan Pakdemirli, 2019 yılında Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'ni hizmete aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"'Meteoroloji TIR'ı diye anılan 'Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi', MGM ile AFAD arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, afet ve acil durumlarda afet bölgesindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla donatıldı. Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak. Böylece afet bölgesinde görevli yetkililer ile vatandaşlar en kısa sürede bilgilendirilmiş olacak. Merak edenler için şunu da söylemiş olayım. Son yaşadığımız deprem felaketinde, bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığından dolayı 'meteoroloji TIR'ımızı bölgeye gönderme ihtiyacı duymadık."

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