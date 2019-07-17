Bakan Pakdemirli: Hedefimiz 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen 3'üncü Tarım ve Orman Şûrası ile ilgili olarak, "Hedefimiz ortak akılla, önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak" dedi.Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Bakan Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile çok sayıda davetli katıldı.'DİNLEYECEĞİZ, TARTIŞACAĞIZ, İSTİŞARE EDECEĞİZ'Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen 3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın amacının, Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini, çiftçilerin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli. Şûra ile tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 3 aylık süreçte; dinleyeceğiz, tartışacağız, istişare edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir araya getireceğiz. Eksisiyle artısıyla mevcut durumumuzu göreceğiz. 'Görüşünü Bildir' sayfası sayesinde, tüm vatandaşlarımız, görüşlerini ve projelerini özgür bir şekilde bizimle paylaşabilecekler. Ayrıca, 1,6 milyon çiftçimize ve sektörün tüm paydaşlarına da, SMS kanalıyla ulaşarak, katkılarını talep edeceğiz. En yalından en detaylı projelere kadar tüm fikirler, 21 çalışma grubu tarafından tasnif edilecek, değerlendirilecek ve şura gündemini oluşturacaktır. Hedefimiz ortak akılla, önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak" dedi.'TARIMSAL POTANSİYELİMİZ 137 MİLYON KİŞİYE YETİYOR'Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve ekolojik koşulları sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden, tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, "Bugün tarım sektörümüz, 82 milyon ülke nüfusunun yanı sıra, yaklaşık 5 milyon mülteci ve göçmen ile 50 milyon turisti beslemektedir. Ülkemizde, halen 24 milyon hektar alanda tarım yapılmakta, 14,6 milyon hektar alanda ise meralardan faydalanmaktayız" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, ayrıca arazi kullanım planlaması ile halen atıl durumda bulunan 2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.'200 BİN VATANDAŞA İSTİHDAM SAĞLANDI'Tarım sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "2018 yılında, üreticilerimize 14,9 milyar lira nakit hibe tarımsal destek sağlanmış olup, 2019 yılında, üreticilerimize sağlanacak tarımsal desteği 16,1 milyar lira olarak belirledik. Bunun da 12 milyar lirasını üreticimize ve çiftçimize ödedik" şeklinde konuştu. 2018 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere, faiz oranı sıfır ila yüzde 8,25 aralığında olmak üzere 42,8 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Pakdemirli, Kırsal Kalkınma alanında gerçekleştirilen 25 bin proje ve toplamda 9 milyar lira hibe ödemesiyle, 200 bin vatandaşa istihdam sağlandığını belirtti.

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