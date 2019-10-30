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Bakan Pakdemirli: Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda. Son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildi. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" dedi. Bakan Pakdemirli,...
GENEL 28.10.2019, 12:09
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda. Son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildi. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, fidanların, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor, diğer taraftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra yani 11 Kasım’da Dalaman ve Göcek’teki alanlara ilk fidanları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminin sonuna kadar çalışmaları tamamlamış olacağız. Böylece yanan bu alanları yeniden yeşertmiş olacağız. Gelin 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de geleceğe nefes seferberliğimizde bize katılın."
'SON 16 YILDA 4.5 MİLYAR FİDAN DİKİLDİ'
Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde Kasım ayında yapılacak olan fidan dikim etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da destek vereceğini söyleyerek, "Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda. Son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildi. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, fidanların, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor, diğer taraftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra yani 11 Kasım’da Dalaman ve Göcek’teki alanlara ilk fidanları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminin sonuna kadar çalışmaları tamamlamış olacağız. Böylece yanan bu alanları yeniden yeşertmiş olacağız. Gelin 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de geleceğe nefes seferberliğimizde bize katılın."
'SON 16 YILDA 4.5 MİLYAR FİDAN DİKİLDİ'
Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde Kasım ayında yapılacak olan fidan dikim etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da destek vereceğini söyleyerek, "Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda. Son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildi. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" ifadelerini kullandı.
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