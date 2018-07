Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile sıçrama yapacağız

Umut KARAKOYUN/ ZMİR, ()- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük demokratik değişim, kansız, kavgasız ve entrikasız olmamış. Bu da bizim milletimizin demokratik olgunluğunun göstergesi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programının ikinci gününe Ödemiş ilçesinden başladı. Bakan Pakdemirli, ilçeye gelişinde omuzlarda taşındı, kurban kesildi. Pakdemirli, ilk olarak geçen şubat ayında oğlu İsmail Kocaağa'yı (22) kaybeden Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'ya taziye ziyaretinde bulundu. Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti'nin bazı milletvekilleri, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen taziye ziyaretinin ardından ilçedeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla kahvaltı yapan Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişimin ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz'u anmadan başlamak istemiyorum. Allah bir daha bu millete böyle illet böyle zillet vermesin. Hain FETÖ darbe girişiminin üstünden 2 yıl geçtiği halde Türkiye dimdik ayakta. Tüm bu travmalara rağmen yönetim biçimini değiştirdi. Tek vücut olarak yola devam ediyor" dedi.

'KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM'

İnsanların kendilerine ettikleri duaları görünce, bu millete hizmet etmenin sorumluluğunu bir kez daha omuzlarında hissettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Her masada bir tanıdık var. Burada beni evimde hissettirdiniz. Çok duyguluyum. Bu görevler gelip geçici. Önemli olan bayrağı teslim aldığınız ve teslim ettiğiniz gün arasında yaptığınız hayırlı işler. Gülerek teslim aldığınız bayrağı, gülere teslim etmek" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"Millete hizmet etme görevini Allah herkese nasip etmiyor. Dualarınızı bekliyorum. Başkanlık sisteminden de biraz bahsetmek istiyorum. Karar almamız daha kolay olacak. Eskiden bir müdürü alıp başka bir yere atamak bazen problem oluyordu. Bazen yasa çıkarmak zorunda kalıyorduk. Çok basit işlerde bile yasa çıkarmak zorunda kalınıyordu. Almanya'da 3 bin, Türkiye'de 9 bin kanun var. Ne kadar çok kanun çıkarırsanız o kadar iyi ülke yöneteceksiniz diye bir şey yok. Demirel bile başta başkanlığa karşıydı. Son dönemde dedi ki; 'Türkiye başkanlıkla yönetilmeli'. Çünkü şu veya bu şekilde prangalar var. Artık yeni bir sistem var. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük demokratik değişim, kansız, kavgasız ve entrikasız olmamış. Bu da bizim milletimizin demokratik olgunluğunun göstergesi."

'ÖZEL SEKTÖRDEN ATAMA YAPABİLECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özel sektörden de atama yapabileceklerini belirterek, "Çok güçlü bir kadromuz var. Yetkin personelimiz var. Ama yeni sistem diyor ki 'Eğer yanındakini beğenmiyorsan özel sektörden de yönetici atayabilirsin. Eskiye nazaran daha dinamik bir sistem içerisinde daha iyi işler yapacağız. Bürokrasimiz de buna adapte olacak. Hep birlikte iyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum. Atandıktan sonra 'Anadolu'ya yapacağımız ilk seyahati İzmir'e yapabilir miyiz' dedim. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerle olmak ailem arasında olmak gibi. Ailenizin bir bireyi olarak bana her zaman güler yüzlü davrandınız" dedi. Sözü daha sonra hizmetlere getiren Pakdemirli, dağ gibi sorunların olduğunu, ama yapısal sorunları çözmenin biraz zaman alacağını söyledi. Ufak tefek sorunları ise hemen çözeceklerinin sözünü veren Bakan Pakdemirli, "Çok çalışacağız. Sorumluluğumuz çok büyük. Ne olursa olsun siyasi davranmayacağız. Vatandaşın işini çözmenin yollarını arayacağız" diye konuştu.

'SIÇRAMA YAPACAĞIZ'

Et, süt, patates fiyatlarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Ben daha bakanlığa yeni geldim. Tarım ve hayvancılığa köşesinden bulaştım ama rakamlara hakim olmamız, konuya hakim olmamız biraz zaman alacak. Bu süreç içerisinde de sizlerden bize sorunlar ile ilgili akış olursa biz de bunları toplarız" diye konuştu. Sorunların bir kısmının 180 defa tekrar etmenin gerekli olduğunu söyleyen Pakdemirli, 25 yıldır bilinen sorunların olduğunu ve bunları çözmek için canla başla çalışacaklarını kaydetti. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Yapısal sorunları çözmemiz zaman alabilir. Zoru hemen yapacağız ama imkansız biraz zaman alacak. Bundan sonra da bölgenin istekleri doğrultusunda sulama yatırımlarına devam edeceğiz. Ödenekler biraz problem ama biz akılcı çözümleri bulmakla mükellefiz. Çiçeği burnunda bakanınız olarak burada sorunlarını dinlemeye geldim. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile de ile bir sıçrama yapacağız. Ülkemizi çok daha iyi bir yüzyıla taşımakla mükellefiz. Birinci kabinede çalışmak nasip oldu. İnşallah tarihe geçecek bir kabine olacak. Aile arasında olmak çok güzel."

Pakdemirli, daha sonra Ödemiş Belediyesi ile AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



