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Bakan Özlü: Yerli marka otomobil üretimi için 22 ilden talep var

Ali KADI/NİĞDE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretimiyle ilgili "Yerli marka üretimi için 22 ilden talep var. Yer seçimi aşaması, bundan 1,5 yıl sonra konuşacağımız konudur. Bunları değerlendireceğiz"...

Bakan Özlü: Yerli marka otomobil üretimi için 22 ilden talep var

Ali KADI/NİĞDE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretimiyle ilgili "Yerli marka üretimi için 22 ilden talep var. Yer seçimi aşaması, bundan 1,5 yıl sonra konuşacağımız konudur. Bunları değerlendireceğiz" dedi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesine katılmak için Niğde'ye geldi. Bakan Özlü, cenaze töreni sonrası AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özlü, yerli otomobil üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilin Niğde’de üretilmesi için kendilerine başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Özlü, "Yerli marka üretimi için 22 ilden talep var. Bir tanesi de Niğde’dir. Proje şu anda iyi gidiyor; fakat yer seçimi konusu bundan 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobilin tasarımı, önce şirketleşme, CEO atanması. Bunlar 18 ay sonra tamamlanacak. Biz 5 model ile piyasaya gireceğiz. Yani bizim yerli marka otomobilimiz 5 model olacak. Bunun spor modeli var, sedan modeli var, hatchback modeli var. Dolayısıyla şu anda uğraştığımız konu şirketleşme süreci, tasarım aşaması. Yer seçimi aşaması bundan 1,5 yıl sonra konuşacağımız konudur. 22 il var; Niğde neden olmasın? Bunları değerlendireceğiz. Niğde’yi de değerlendiririz” diye konuştu. 

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