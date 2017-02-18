Bakan Özlü: Türkiye'nin 3 önemli sorunu; ekonomi, güvenlik ve işsizlik

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Kentte ilk olarak fabrika ziyaretinde bulunan Bakan Faruk Özlü, daha sonra Torbalı Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonomi, işsizlik ve güvenlik gibi üç ana sorununun bulunduğunu söyledi.Referandum öncesinde İzmir'i ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilk olarak Torbalı ilçesindeki DB Tarımsal Enerji Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada basına kapılı olarak şirket yetkililerinden bilgi alan Faruk Özlü, fabrikayı gezdi, pirinadan üretilen kömürü de inceledi.BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ilçedeki ikinci durağı, Torbalı Belediyesi oldu. Vali Erol Ayyıldız ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Bakan Faruk Özlü, referandum süresinde İzmir'e sık sık geleceğini, sorunları dinleyip çözüm üreteceklerini söyledi. Türkiye'nin üç önemli sorununun bulunduğunu anlatan Bakan Faruk Özlü, "Bugünkü ziyaretimiz referandumla ilgili olacak. Sorunları dinleyip not alacağız, çözümler üreteceğiz. Bugün üç önemli sorunumuz var. Ekonomi, güvenlik ve işsizliktir. Ekonomide önemli tedbirler aldık. Sonuçlarını bu sene göreceğiz. Güvenlik konusunda ordumuz yurt dışında operasyonlar yürütüyor, terörün kökünü kazımak için. İşsizlik konusunda da belediye başkanımız söyledi, ilçede işsizliğin az olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. İlçeye bizde her türlü katkıyı bakanlık olarak sağlayacağız. İzmir'le ilgili projelerimiz olduğunu daha önce paylaşmıştım. Onlarda epey mesafe aldık, sonuçlanma aşamasında" dedi.Buradaki toplantı da daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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