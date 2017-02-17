Bakan Özlü: "Referandumda çıkacak olan evet kararı, Türkiye'de güven ve istikrar ortamını uzun yıllar teminat altına alacak"

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, ()- BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği ile düzenlenen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada,"Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulüyle birlikte çok daha demokratik, evrensel standartlara uygun, hızlı kararların alınabildiği ve bu kararların iyi denetlenebildiği bir yönetim modeline kavuşacağız." dedi. Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, 13'üncü "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni" The Ritz-Carlton'da düzenlendi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'de katıldı.

Törenin başında bir konuşma yapan Özlü Türkiye'nin 16 Nisan'da belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağını belirterek: "Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulüyle birlikte, çok daha demokratik, evrensel standartlara uygun, hızlı kararların alınabildiği ve bu kararların iyi denetlenebildiği bir yönetim modeline kavuşacağız." dedi.



Özlü, "Türkiye'ye dar gelen ve ilerleyen zamanlarda dikişleri muhakkak patlayacak bir ceketi sırtımızdan çıkaracağız" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerineyse tamı tamına bizim bedenimize uygun, şık, kullanışlı, güzel ve uzun yıllar ihtiyacımızı karşılayacak bir ceket giyeceğiz. Referandumda çıkacak olan evet kararı, Türkiye'de güven ve istikrar ortamını uzun yıllar teminat altına alacak. Devleti kim, nasıl, ne kadar süre yönetecek? Bu sorularla ilgili bütün muğlak cevapların yerine artık net cevaplar verilebilecek. Güven ve istikrar ortamının bir ülke için özellikle de iş dünyamız için ne kadar önemli olduğunu burada anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu en iyi anlayan ve takdir eden çevrenin iş dünyamız olduğuna inanıyorum. Yürütmede istikrarı ve netliği sağlayan, koalisyon dönemlerine son veren ve kuvvetler ayrılığı prensibini en doğru şekliyle hayata geçiren bir Türkiye, gücüne güç, hızına hız katacaktır." Böyle bir Türkiye'nin, özellikle de ekonomik alanda fark yaratacağını ve hızla tırmanışa geçeceğini aktaran Özlü, bu vesileyle, Türkiye'ye sahip çıkan, bu ülkeye her zaman hizmet eden iş insanlarına yürekten teşekkür etti.

6 KATAGORİDE 29 ŞİRKETE ÖDÜL



Bakan Özlü'nün konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.Törende, 'En Büyük 5 Şirket', 'İhracatını En Çok Artıran 5 Şirket', 'İstihdamını En Çok Artıran 5 Şirket' 'Cirosunu En Çok Artıran 5 Şirket', 'Karını En Çok Artıran 5 Şirket' ve 'Anadolu 500'e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar' olmak üzere 6 kategoride toplam 29 şirkete ödül verildi. Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni'nde Anadolu'nun en büyük 5 şirketi sırasıyla Tiryaki Agro Gıda Sanayi, Tosçelik Profil, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi, ETİ Gıda ve Sarkuysan Elektrolitik Sanayi oldu. Bu şirketlere ödüllerini Bakan Özlü verdi. İstihdamını en çok arttıran ilk beş şirketin ödüllerini Doğan Online ve hepsiburada.com Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner verirken, araştırma sonuçlarına göre Erçal Fındık Otomotiv "Kârını En Çok Arttıran Şirket"; Kipaş Kağıt Sanayi "Cirosunu En Çok Arttıran Şirket"; Kayseri Metal Center Sanayi "İstihdamını En Çok Artıran Şirket" ve Kipaş Mensucat İşletmeleri "İhracatını En Çok Artıran Şirket" seçildi. 'Anadolu 500'e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar' kategorisinde ise Sanko Holding, Boydak Holding, Erdemoğlu Holding ve Kipaş Holding ödül almaya hak kazandı.

(Fotoğraflı)