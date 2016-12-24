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Bakan Özlü: OSB'lerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği bizi de rahatsız ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü İstanbul’da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik toplantıya katıldı.

Bakan Özlü: OSB'lerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği bizi de rahatsız ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü İstanbul’da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik toplantıya katıldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından Pendik Green Park Otelde düzenlenen toplantıda sanayicilerin sorularını yanıtlayan Özlü, sanayicilere yeşil pasaport verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek “Bu konuda hükümetin bir kararı var. Biz ihracat yapan sanayicilerimize yeşil pasaport vereceğiz” dedi.

OSB’lerdeki arsa fiyatlarının yüksekliğine yönelik bir soru üzerine Özlü, “OSB’lerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği bizi de rahatsız ediyor. Buna bir çözüm bulacağız. Yeni kurulacak OSB’lerde arsa maliyeti ve altyapı maliyetinin üzerine yüzde 25 kar payı koyup o maliyette sanayiciye arsanın tahsisini düşünüyoruz. Bu, reform paketinde de var. Sanayici tüm parasını arsaya yatırıyor, bina yapıyor, daha sonra işletmede sıkıntı çekiyor” dedi. Bakan Özlü OSB’lerde teknik lise ve meslek yüksek okulu açılmasını desteklediklerini ifade ederek “Açmak isteyen varsa bizimle irtibat halinde olsun, destekliyoruz. Bunun için belli bir kaynak tahsis ediyoruz” dedi. Program İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Bakan Özlü’ye plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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