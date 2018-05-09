Bakan Özlü: Kadınlarımız akademi dünyasına mühürlerini vuracak

Davut CAN/İZMİR, ()- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kadın emeği olmayan hiçbir başarının hikayesinin yazılamayacağını belirterek, bilimde, teknolojide ve sanayide, kadınların katkısı ile sıçrama yapılacağını söyledi. Özlü, mevcut 158 bin akademisyenin 70 bininin kadın olduğunu ve bunun toplam akademisyen oranında yüzde 45'e denk geldiğini hatırlatarak, "Kadınlarımız Türk akademi dünyasına mühürlerini vuracak" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de ge İş Kadınları Derneği'nin (EGİKAD) düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Bakan özlü, iş dünyası ve üretimde kadınların önemine dikkat çekti. Bakan Özlü, "İçinde kadın emeği yoksa hiçbir başarı hikayesi yazılamaz. Bu yüzden kendi bakanlık alanımla ilgili söylüyorum; bilimde, teknolojide ve sanayide, kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız. Kadınların katkısı olmadan bilimde, teknolojide ve sanayide sıçrama yapmamız mümkün değil. Biliyorsunuz Afrin'de bir operasyon gerçekleştiriyoruz ama, biz sadece Afrin'de bir operasyon gerçekleştirmiyoruz. Antartika'da Türk Bilim Üssü'nü kurmak için bir operasyon gerçekleştirdik. Bu çalışmanın başında bir kadın bilim insanı vardı. Bu heyetin başındaki isim Doç. Dr. Burcu Özsoy'du. Türk kadınları buzulların yeni kâşifleri olarak, bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

Özlü, kadınların iş dünyasında, siyasette, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda, daha fazla ön planda olmasını, seslerini daha fazla duyurmalarını istediklerini belirterek, "Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değillerse, o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerine ulaşması mümkün olmayacaktır. Sizlerin, bu kapsamdaki çalışmalarınıza, sonuna kadar destek veriyoruz. Özellikle çalışma yaşamında, iş dünyasında ve üretimde, kadınlarımızın daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Zira çalışma yaşamı, hem kadınların üretkenliğini, saygınlığını, özgüvenini ve ekonomik özgürlüğünü sağlıyor, hem de toplumsal kalkınmamızı sağlıyor" dedi.

'KADINLARIMIZ TÜRK AKADEMİ DÜNYASINA MÜHÜRLERİNİ VURACAK'

Yüksek Öğretim Kurulu'nun, bir hafta önce yayımladığı istatistikleri de paylaşan Bakan Özlü, "Ülkemizdeki üniversitelerde, toplam 158 bin akademisyen görev yapıyor. Üniversite hocalarımızın 70 bini kadın, 88 bini erkek akademisyenlerden oluşuyor. Yani, üniversite hocalarımızın yüzde 45'ini kadınlar oluşturuyor. Ülkemizde 7 bin 700 kadın profesör, gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. Türkiye'de 23 bin 190 kadın araştırma görevlisi var. Erkek araştırma görevlisi sayısı 22 bin 800. Yani genç akademisyenlerde, kadınlarımız erkekleri geçti. Bunun anlamı, gelecek 5-10 yıl içinde kadınlarımız, Türk akademi dünyasına mühürlerini vuracak" dedi.

GİRİŞİMCİ KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Bakanlığa bağlı kuruluş KOSGEB vasıtasıyla girişimcilere çok önemli destekler verdiklerini ifade eden Bakan Özlü, “Bu destekleri verirken, kadın girişimcilerimize özel olarak yaklaşıyoruz. Girişimci kadınlarımıza, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında toplam 216 bin kadınımıza, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. Yine 2016 ve 2017 yıllarında kadınlarımızın kurduğu, tam rakam vereyim, 18 bin 413 firmamıza, 340 milyon lira tutarında Yeni Girişimci desteğinde bulunduk" şeklinde konuştu.

21 BİN İZMİRLİ KADINA EĞİTİM

2012- 2017 yılları arasında, 21 bin İzmirli kadına Uygulamalı Girişimci Eğitimi verdiklerini belirten Bakan Özlü, “Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki; söz konusu İzmirli kadın girişimcilerimizden 935'i verdiğimiz desteklerle kendi işini kurdu. Kendi işini kuran İzmirli kadınlarımıza, 23 milyon lira destek sağladık. Elbette biz bakanlık olarak bu destekleri verirken, sivil toplum kuruluşlarımızla, ortak hareket ediyoruz. İlgili sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede siz değerli Ege İş Kadınları Derneği'nden, kadın girişimcilerimize yönelik projeler bekliyoruz. Sizler proje getirin, biz destekleyelim. KOSGEB sizlerden gelecek olan projelere mutlaka destek olacaktır. Ben de ayrıca, bu projeleri özel olarak takip edeceğim" diye konuştu. Bakan Özlü, Avrupa Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, konuşmaların ardından Bakan Özlü'ye hediye takdim ederken, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI