Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (4)

MÜREKKEP FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'deki Toyo Matbaa Mürekkep fabrikasını ziyaret etti. Yetkililerle birlikte fabrikayı gezen Bakan Özlü, araştırma-geliştirme çalışmalarına dikkat çekti. Bakan Özlü, gelişmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının 3'te 2'sinin özel sektör tarafından yapıldığını belirterek, Türkiye'nin de yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi için Ar-Ge merkezlerine önem vermesi gerektiğini söyledi. Bakan Özlü, "Biz de Türkiye'de sanayimizin Ar-Ge yapmasını, teknoloji üretmesini istiyoruz. Şirketlerimizin araştırma-geliştirme merkezi kurmalarını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Bugüne kadarki çabalarımızla yaklaşık 800 Ar-Ge merkezi açıldı. Bunların büyük bir kısmı da 2017'de açıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayı içinde araştırma-geliştirme merkezi sayısını 1000'e tamamlayacağız. Bu yıl içinde yine Ar-Ge merkezlerinin niteliklerinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz, bunu hayata geçireceğiz. Buradaki maksadımız Türkiye'nin ileri teknoloji üretmesidir. İmalat sektöründeki yüksek teknolojili ürünlerimizin payı yüzde 4'ler civarında. Bunu yüzde 8, yüzde 16, yüzde 20'lilerin üzerine çıkarmak istiyoruz. Avrupa'daki ortalama yüzde 20'dir. Hem ihracatımızda hem de imalat sanayimizdeki ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak için büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Bakan Özlü'nün fabrika ziyaretinin bir bölümü basına kapalı olarak yapıldı.

Bakan Özlü daha sonra, engelli gençlerin fabrikalar için üretim yaptıkları ZEKİ Yaşam Merkezi'ne gitti.

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, ()



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