Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (4)

MÜREKKEP FABRİKASINI ZİYARET ETTİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'deki Toyo Matbaa Mürekkep fabrikasını ziyaret etti. Yetkililerle birlikte fabrikayı gezen Bakan Özlü, araştırma-geliştirme çalışmalarına dikkat...

Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (4)

MÜREKKEP FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'deki Toyo Matbaa Mürekkep fabrikasını ziyaret etti. Yetkililerle birlikte fabrikayı gezen Bakan Özlü, araştırma-geliştirme çalışmalarına dikkat çekti. Bakan Özlü, gelişmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının 3'te 2'sinin özel sektör tarafından yapıldığını belirterek, Türkiye'nin de yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi için Ar-Ge merkezlerine önem vermesi gerektiğini söyledi. Bakan Özlü, "Biz de Türkiye'de sanayimizin Ar-Ge yapmasını, teknoloji üretmesini istiyoruz. Şirketlerimizin araştırma-geliştirme merkezi kurmalarını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Bugüne kadarki çabalarımızla yaklaşık 800 Ar-Ge merkezi açıldı. Bunların büyük bir kısmı da 2017'de açıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayı içinde araştırma-geliştirme merkezi sayısını 1000'e tamamlayacağız. Bu yıl içinde yine Ar-Ge merkezlerinin niteliklerinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz, bunu hayata geçireceğiz. Buradaki maksadımız Türkiye'nin ileri teknoloji üretmesidir. İmalat sektöründeki yüksek teknolojili ürünlerimizin payı yüzde 4'ler civarında. Bunu yüzde 8, yüzde 16, yüzde 20'lilerin üzerine çıkarmak istiyoruz. Avrupa'daki ortalama yüzde 20'dir. Hem ihracatımızda hem de imalat sanayimizdeki ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak için büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Bakan Özlü'nün fabrika ziyaretinin bir bölümü basına kapalı olarak yapıldı.
Bakan Özlü daha sonra, engelli gençlerin fabrikalar için üretim yaptıkları ZEKİ Yaşam Merkezi'ne gitti.

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314