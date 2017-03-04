Bakan Özlü: FETÖ denilen yapı yargı sistemimizin ayarını bozmuştu (2)

BAKAN KAHVEDE OTO TAMİRCİLERİ İLE BULUŞTU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Yalova'daki gezisini, kahvehanede oto tamircileriyle buluşarak sürdürdü. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, Arap Baharı ile başlayan gelişmelerin Suriye’ye kadar sıçradığını dile getireren Özlü, “Suriye’deki karışıklığın, iç savaşın bize zararı çok büyük. Çünkü komşu. Komşuda yangın var biz de sıçrıyor. Bu bölgede varlığımızı sürdürmek için güçlü olmamız şart. Bunun dışında güçlü iktidarlara ihtiyacımız var. Bizim önerimiz, teklifimiz yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi pratik, hızlı, kuvvetli Türkiye’yi güçlendirecek bir sistem” diye konuştu.

Son günlerde Almanya ile yaşanan tartışmalara değinen Özlü, Almanya’da 3 milyona yakın Türkün yaşadığını hatırlattı. Bu ülkeyle geçmişte müttefik olduklarını belirten Özlü, “Olanlara bakın. Terör örgütünün lider kadrosunda, mensuplarından herkes gidip Almanya’da gidip konuşuyor, konuşabiliyor, basına demeçler verebiliyor ama bizim cumhurbaşkanımız Almanya’da konuşamıyor, ama bizim bir bakanımız Almanya’da konuşamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? NATO üyesi, müttefikiz, ortağız, dostuz” dedi.

KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİYİ TERCİH ETTİK

AK Parti’nin kuruluş felsefesinin problemlerin silahla değil müzakereyle konuşarak çözme olduğunu ifade eden Özlü, “İktidara geldiğimiz günden beri bütün komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya çalıştık. Hatırlayın Ermenistan’la sorun çözülsün diye o günkü Dışişleri Bakanımızla Ermenistan Dışişleri Bakanı bir protokol imzaladı. Yine hatırlayın Kıbrıs’ta müzakere süreci sonuçlansın diye Kofi Annan bir plan hazırladı, Annan Planı. Biz kabul ettik, Kıbrıs Türkleri kabul etti, Rumlar kabul etmedi. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki sorunlar çözülsün diye talep ettik. İsrail yan çizdi. İran’ın nükleer silah yapmak için batıyla yaşadığı sıkıntıları çözmek için arabuluculuk yaptık. İranlılar su koyverdi. Türkiye’nin bütün bu iyi niyetine, Türkiye’nin bütün bu gayretlerine rağmen hem Batı’dan hem komşularımızdan doğrusu olumlu yaklaşımlar görmedik. Bu bakımdan Türkiye’nin güçlü, kuvvetli olması, hükümet krizlerinin olmaması için yeni sistemin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çok büyük ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

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