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Bakan Özlü: Ekonomi, istikrarı sever (2)

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantının ardından Söğüt İlçesi'ne giderek burada düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na...

Bakan Özlü: Ekonomi, istikrarı sever (2)

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantının ardından Söğüt İlçesi'ne giderek burada düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Özlü, muhalefetin her şeye hayır dediğini söyleyerek, "Türkiye'deki muhalefet çözüm üretmez, Türkiye'deki muhalefet proje üretmez. Onlar her şeye hayır derler. Ne yapmak istiyorsak hayır. Köprü yapacağız hayır. Tünel yapacağız hayır. Anayasayı değiştireceğiz hayır. Her şeye hayır. Maalesef Türkiye'deki muhalefet yapıcı değil" diye konuştu.
Bakan Özlü, toplantının ardından tekrar Bilecik kent merkezine geldi. Özlü , Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu.

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