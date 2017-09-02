Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü

Bakan Özlü Düzce'de bayramlaşma törenine katıldı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, memleketi Düzce'de bayramlaşma törenine katılıp, babasının mezarını ziyaret etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Düzce'ye gelen Bakan Özlü, Düzce Valiliği...

Bakan Özlü Düzce'de bayramlaşma törenine katıldı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, memleketi Düzce'de bayramlaşma törenine katılıp, babasının mezarını ziyaret etti.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Düzce'ye gelen Bakan Özlü, Düzce Valiliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Özlü'nün yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törene katılanlarla bayramlaşan Bakan Özlü, "Bundan 70 gün önce yine burada Ramazan Bayramını kutlamıştık. Şimdi de Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Dün kurbanlarımızı kestik, bugünde inşallah Düzce'nin bütün ilçelerinde vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Hep beraber nice bayramlara erişmek dileğiyle sizleri selamlıyorum" dedi.
Törenin ardından Çilimli İlçesi'ne geçerek babası Ahmet Özlü'nün mezarını ziyaret eden Bakan Özlü, daha sonra aynı ilçede bulunan baba ocağını ziyaret ederek annesi Behiye Özlü'nün elini öpüp bayramını kutladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314