Bakan Özlü: 24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağız

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gelecek hafta ikinci bir bayramı daha kutlayacaklarını belirterek, "24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağız" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bayram namazını Düzce Cedidiye Camii'nde kıldı, çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Faruk Özlü herkesin bayramını kutlayarak, "1 ay oruçtan sonra güzel bir bayram geçireceğiz. Türkiye’de ve Düzce’de milletimizle birlik beraberlik içinde kenetleneceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Cenab-ı Hak bizi nice bayramlara ulaştırmasını diliyorum" dedi.

Seçimlere yönelik açıklamalarda da bulunan Bakan Özlü, "Bugün dini bayram, 3 gün bayram kutlayacağız. Gelecek haftadan sonra Pazar günü akşamı, ikinci bayramı kutlayacağız. Her daim çalışıyoruz. Milletimizden büyük teveccüh var. 24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağız" diye konuştu.



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