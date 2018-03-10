Bakan Özhaseki: Sen deprem için hiçbir şey yapma, sonra da kader de (2)

SÜS TAVUĞUNU BESLEDİ

Kayseri'de düzenlenen 13. Tarım Fuarına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, masalarına getirilen bir süs tavuğunu elleri ile besledi.

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım Fuarı'nı ziyarette etti. Stantları gezen Bakan Özhaseki, işletme sahiplerine bol kazançlar diledi. Bakan Özhaseki Kayseri Ticaret Borsası (KTB) standına oturduğu sırada masasına çiftçiler süs tavuğu getirdi. Bakan Özhaseki, sevdiği tavuğu besledi..

FOTOĞRAFLI