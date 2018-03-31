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Bakan Özhaseki: Teröristlere cesaret, akıl ve silah verenler, şimdi arabuluculuğa soyundu (3)

ÜNİVESİTEDE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslikler Kompleksi temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya...

Bakan Özhaseki: Teröristlere cesaret, akıl ve silah verenler, şimdi arabuluculuğa soyundu (3)

ÜNİVESİTEDE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslikler Kompleksi temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve öğretim üyeleri katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Erciyes Üniversitesi bizim iftihar ettiğimiz bir üniversite. 3 büyük şehrimizin dışında bilimsel çalışma yapan üniversitelerin başında geliyor. Erciyes Üniversitemizi üst sıralarda görünce mutlu oluyoruz. Erciyes gerek hastanesi gerekse fakültelerin yapılmasının altında çok güzel hikayeler var. İnşallah bu güzellikler devam eder. Allah bunları elimizden almasın" diye konuştu.
'FETÖ, DİN VE MİLLİYETÇİ DUYGUMUZU KULLANDI'
Ülkede yaşanan gelişmelere değinen Özhaseki, "Aslında son birkaç yıldır bu ülkenin başından geçenler Cumhuriyet tarihi boyunca başından geçmemiştir. PKK ile müthiş bir mücadele ortaya koyduk. İçeride bitirdik. Şu anda arada sızmalarla canımızı yakmaya çalışıyorlar. Sonra yurt dışında bir operasyon yapıyoruz ve ülkemizi güvenliğe almak istiyoruz. Sonra FETÖ diye bir bela. Kılcal damarlarımıza kadar işlemiş. Din ve milliyetçilik duygumuzu kullandılar. Herkes bunlara inandı. Fakat 15 Temmuz sonrasında hem ortaya konmuş olan vahşi olay hem de olay sonrası hapishanede olanların yaptıkları her şeyi ortaya koydu. Şimdi bunların lehine konuşmak ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür" dedi.
'SAKAL BIRAKIYORLAR DEAŞ'ÇI SAKALI KESİYORLAR YPG'Cİ OLUYORLAR'
DEAŞ terör örgütüne değinen Özhaseki, "Bir de bu örgüt çıktı. Şimdi sakalları bırakıyorlar DEAŞ'çı oluyorlar. Sakalları kesiyorlar YPG'ci oluyorlar. DEAŞ ile son birkaç yılda en büyük mücadeleyi ülkemiz verdi. Biz bu şekilde mücadele ederken batının da ülkemize karşı ekonomik olarak boğma hareketi var. Buna rağmen büyüme rakamları açıklandı. 2017 yılında 7.4'lük bir büyüme rakamı yakaladık. Son 4-5 yıl içinde dünyadaki 10 projeyi belirlemişler. Bu 10 projeden 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Partiye ve iktidarlık olabilir ama ülkeye muhalefetlik olmaz. Allah'ın izniyle belaları defediyoruz" diye konuştu.  
'56 BÜYÜK DEPREMDE 83 BİN KAYBIMIZ VAR'
Bakan Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'ndeki temel atma törenin ardından il protokolü ile birlikte Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kazımkarabekir Mahallesi 2. Etap 200 konutun temel atma törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Özhaseki, "Bu ülke deprem ülkesi. Yüzlerce deprem her gün oluyor. Bir kısmını hissediyor. Bazılarını hissetmiyoruz. 2 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Türkiye'de 56 büyük depremde 83 bin kaybımız var. 100 milyar dolar civarında da kayıplarımız var. Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalarımız sağlam. İçinde emniyetli şekilde oturabilirler. Bizim de standartlara uygun davranmamız gerekiyor" diye konuştu.

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