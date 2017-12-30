Bakan Özhaseki: Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'ı 'Uzun saçlı, rüzgar esince saçları dağılan adam' olarak nitelendirdi. Özhaseki, "Türkiye'nin yöneticileri, eskisi gibi Amerika'ya gidip 'hazır ol' da duran yöneticiler gibi değil" dedi.Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen doğalgaz verme programına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan ve daha sonra doğalgaz meşalesini yakan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bu dönemde siyasetin gerçekten zor olduğunu belirtirken, şöyle dedi:"Bugün hem program yapacaksınız hem, hakkınızdaki iddialara cevap vereceksiniz. Siyasetçi olarak sigara paketinin arkasına yazı yazma dönemi bitti. Ömrüm temel atarak, açılış yaparak geçti. Allah ömür verirse bu tavrımı sürdüreceğim. Büyükşehir olup ilçelere yatırıma yönelince 'Özhaseki Kayseri'deki arsaları bırakıp, ilçelerdeki arsalara gözünü dikti' dediler. Kimsenin mal- mülkünde, 1 metre arsasında gözüm yok. Kayseri'de yerel bir deyim; 'Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar.' Biz de şimdi gördüğünüz gibi yıl sonunda hesap veriyoruz. Yurdumuz gerek yurt içinden gerekse yurt dışından saldırılarla karşılaştı. Siyaset bu dönemde zor. Siyaset dürüst adamların işi. Hizmet eri olanların işi. Hamdolsun bizler de hizmet etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz belediyecilik yılları hizmetlerle dolu. Cumhuriyet döneminin en zor günlerini geçirmemize rağmen başarılarla dolu. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisi. Buranın alt tarafı da üst tarafı da tehlikeli.""ÜLKENİN ALT TARAFINDA DEPREMLER VAR, ÜST TARAFI DA ÇOK HAREKETLİ"Bakan Özhaseki, "Şehirciliğin kurallarını oturturken yerin üstünde fitne ocaklarının durmak bilmediğini" ifade ederken, bu güçlerin dışarıdan destek aldıklarını kaydederek şöyle dedi;"Alt tarafında depremler var. Bunu bilmemiz lazım. Türkiye'de kentsel dönüşümü yaymaya çalışıyoruz. Bu ülkenin üst tarafı da çok hareketli. PKK ile öyle mücadele ettik ki gömdükleri çukurlara gömdük. Bir daha çıkamayacaklar. Şimdi orada evleri yıkılan kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Şimdi o bölgede yüzde 93 oy alan HDP'nin olduğu yerlerde göğsümüzü gere gere geziyoruz. HDP'liler şimdi oralarda gezemiyor. Orada bizi görenler 'Allah sizlerden razı olsun' diyor. Allah kardeşliğimizi sonuna kadar devam ettirsin. Sonrasında FETÖ gibi bir bela var. 'Çocuklarımızı alıp yurt dışında okutacağız' dediler. Sonrasında vatandaşlarımızın üstüne bombalar atarak, silahlar sıktılar. Nasıl bir şebekeyle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Hamd olsun millet olarak bu belanın altından kalktık. Sonrasında DEAŞ örgütü çıktı. Onu da çok şükür hallederek, toprağa gömdük."Bakan Özhaseki, konuşmasının devamında Batı'daki ülkeler şimdi Suriye'ye toplanıp geldiklerini, bunların sınırlarının, ortak kültür veya kardeşleri olup olmadığını sormaları gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"İşte burada DEAŞ diye bir örgüt var onun için geldik diyorlar. Aklımızla alay ettiler. Bugüne kadar hangi ülkeye demokrasi, hukuk götürdüler. Irak'ta Saddam'ı devirdiler ne getirdiler. Kendileri bir arada durmak için çırpınıyorlar. Amerika'da 72,5 millet var. Bir arada durmak için çırpınıyorlar. Aynı şekilde Rusya'da çeşitli milletler var. Bir durmak için uğraş veriyorlar. Fakat kendi aralarında birliği sağlamaya çalışan bu millet buraları mahalle mahalle bölmeye çalışıyorlar. Bizde bunu sadece seyir mi edeceğiz? Bu oyunları bozmayacak mıyız? Bunu istiyorlar. Hamd olsun Türkiye eski Türkiye değil. Amerika'ya giderek hazırolda duran yöneticiler artık yok. Liderimiz eski liderler gibi değil. Hem içeride çalışacağız hem güçleneceğiz hem de bu oyunları bozacağız.""TRUMP KAFASINDA SAÇ DURMAYAN ADAM"Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanımasını eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu:"ABD'nin başındaki 'Saçı uzun adam' bir karar aldı. Rüzgar da saçı durmuyor, uçuşuyor; 'Kudüs başkentimiz' diyor. Yapma ya. Ortalığı karıştırdı. Kudüs Müslümanlar içinde, Hristiyan ve Yahudiler için de kutsal bir mekandır. 403 yıl hüküm süren Osmanlı döneminde Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bir arada yaşamıştır. Onların bakışı farklı. Biz inancımız doğrultusunda yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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