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Bakan Özhaseki: Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri olası provokasyonu önledi (2)

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN İLÇELERE TEŞEKKÜR ZİYARETİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sonrası, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu İlçelerini ziyaret ederek, seçim çalışmalarına katkı sunan...

Bakan Özhaseki: Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri olası provokasyonu önledi (2)

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN İLÇELERE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sonrası, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu İlçelerini ziyaret ederek, seçim çalışmalarına katkı sunan ilçe teşkilatına teşekkür etti.
İlçe başkanlıkları ziyaretinde 24  Haziran seçiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Başkanının seçildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bundan sonra daha hızlı karar alıp, ülkemizi başta ekonomi olmak üzere her alanda ileriye taşıyacağız. AB bizi her konuda dikkate alacak. Ülkemiz daha güzel günler bekliyor" dedi.

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