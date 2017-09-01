Bakan Özhaseki Mendereslilerle bayramlaştı

KURBAN Bayramı'nın ilk gününü İzmir'in Menderes ilçesinde geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram namazını AK Partili Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile birlikte İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere'de kıldı. Özdere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kesre Camii'nde kılınan namazın ardından Bakan Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki'ye Menderesliler ilgi gösterdi.Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Özhaseki, "Bu bayram İzmir'in güzel ilçesi Menderes'te vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bayramlar paylaşmaktır, kucaklaşmaktır. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun, hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar. Allah nice bayramları birlikte geçirmeyi bize nasip etsin" dedi.Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da, "Bayram sevincimizi Sayın Bakanımız'ın ilçemize gelişiyle ikiye katladık. Kendisiyle birlikte kıldığımız bayram namazının ardından hemşehrilerimizle bir araya gelip bayramlaştık. Sayın Bakanımıza yoğun gündemine rağmen bu önemli günde bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum. Allah birlik, beraberlik ve huzur içinde geçireceğimiz nice bayramları biz nasip etsin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI