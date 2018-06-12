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Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde rant artışından kamu da payını alacak (3)

BELEDİYE EVLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ, BAKAN ÖZHASEKİ TAKİP EDECEK Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bölgede yapılacak kentsel...

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde rant artışından kamu da payını alacak (3)

BELEDİYE EVLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ, BAKAN ÖZHASEKİ TAKİP EDECEK
Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bölgede yapılacak kentsel dönüşüm projesiyle yakından ilgilendiğini belirtip, "Ankara’ya gidince hesaplarına, matematiğine bakacağım. Üzerinden para kazanmak istiyorlarsa buna izin vermeyeceğim” dedi.
Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında halka bilgiler verdi. Türkiye’de deprem riskinin bulunduğunu ve 2 yılda bir önemli depremlerin olduğunu kaydeden Özhaseki, depremin hesaba alınmadan binaların yapıldığını söyledi. Rastgele yapılan binaların yıkıldığında insaların 'Kader' dediğini hatırlatan Özhaseki, "Bu kader değil, böyle kader olmaz. Deprem geldiğinde en sevdiklerimizi alıp götürüyor, içerisinde eşlerimizi, çocuklarımızı alıp götürüyor. Deprem aslında bir felaket, yıkım değil ama kötü yapı, binayı yıkar" diye konuştu.
'KİMSEDEN PARA KAZANILAMAZ'
CHP’li Çukurova Belediyesi’nin, Belediye Evleri Mahallesi’nde yapacağı kentsel dönüşüm projesini değerlendiren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:
"Burada yılan hikayesine dönen bir planlama var. Doğru bir noktaya oturttuk ve planları çıktık. Belediyelerimiz bir an önce tekliflerini sizinle anlaşacak. Ankara’ya gidince hesaplarına, matematiğine bakacağım. Üzerinden para kazanmak istiyorlarsa buna izin vermeyeceğim. Kimseden para kazanılmaz. Ne verdiklerini, vatandaşa ne teklif ettiklerini söylediler. Bu konuyu da masaya yatıracağım. Burada kamuya düşen para kazanmak değil, vatandaşın duasını almak. Kamunun, belediyenin görevi bu. Yüzde 20 vatandaşımız imza atmış, helal olsun. Ama geriye kalanlar için bakacağım, yeni bir usul geliştireceğiz, sizlere gelip teklif getirecekler. Razı olduğunuzda iş başlayacak. Hakikaten hesap yanlışlığı varsa, üzerinden para kazanayım gibi bir dert içerisinde olan varsa onlara zaten izin vermeyeceğiz. Kentsel dönüşümde birinci prensibimiz herkesin yerinde ev verilmesidir. Olmazsa, bakanlık olarak biz müdahale edip bu işi biz yapacağız."
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları da anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuşmasının ardından Toros Mahallesi’nde vatandaşlarla iftar yaptı.

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