Bakan Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, Kayseri'nin deniz, iklim, toprak avantajı olan bir şehir olmadığını belirterek, "Kayseri insanı çalışıyor ve üretiyor. Bir yıldız gibi parlıyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Bakan Özhaseki'ye yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Nursaçan, "OSB, 22 milyon metrekare alanı Türkiye’nin ilk beşin OSB’sinde yer almaktadır. Yaklaşık 1250 civarında fabrikamız var 75 bin civarında çalışanıyla sizlerin de bildiği gibi 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatı yakalamış bulunmaktayız" dedi.Bakan Özhaseki de, özel sektörün önünün açılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:“Bir seçim arifindeyiz. Seçim gezileri yapıyoruz. Bugün OSB’ye hayırlı işler dilemek için geldik. Aslında adeta bizimkisi bir formalite. Niye, zaten başkanımızla, yönetimiyle akrabadan öte bir yakınlığımız var. Birbirimizi devamlı telefonla arayan bir problem olduğunda onun üzerine teklifsizce koşabilen insanlarız. Ama adette yerini bulsun usule de uymak lazım. Onun için buradayız. OSB’nin Kayseri’de gelişmesi zaten destansı bir hikaye. Burada bayrak şimdi Tahir Nursaçan’da. Burada çok güzel işler yapılıyor. Eksik ne varsa onların giderilmesi içinde güzel yatırımlar yapılıyor. Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etkin tabi ki önce eğitim, ve onun üzerine inşa edilecek zenginlikler, üretimler. Eğer bu üretimler olmazsa o ülkede gelişme olmaz. Türkiye’de son 15 yılda devletin düzenleyici rolünü, denetleme rolünü kaybetmez. Özel sektörün önünün açılması lazım. Her türlü yatırım ve iyileştirme ortamı oluşturularak çok hızlı şekilde büyümeği sağlamak, burada teşvikçi olmak. Biz bunu yapıyoruz."'139 FABRİKA ÇALIŞIYOR MU, EVET ÇALIŞIYOR'Kayseri’de 139 fabrikanın temelinin atıldığı dönemde muhalefetin sürekli eleştiri yaptığını dile getiren Özhaseki, "Biz 139 tane fabrika temeli attık ve şimdi o fabrikalar çalışıyor mu evet çalışıyor. Şimdi rakam bin 250 olmuş” diye konuştu. Kayseri’nin çevre illere bakıldığında avantajının olmadığını dile getiren Özhaseki, “Deniz, iklim, toprak avantajı olan bir şehir değil. Kayseri insanı çalışıyor ve üretiyor. Bir yıldız gibi parlıyoruz” ifadelerini kullandı.Ziyarette Bakan Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. Ziyaret sonunda Başkan Nursaçan, Bakan Özhaseki’ye, günün anısına çerçevelenmiş Türk Bayrağı verdi.

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