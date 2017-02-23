Bakan Özhaseki: İstanbul depreminin 2030'u geçeceğini zannetmiyorum

Özgür ALTUNCU -Güven USTA / İSTANBUL, () ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "'2030'a kadar İstanbul'da bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. 'Bir saniye sonra da olabilir, 10 sene sonra da olabilir, ama 2030'u geçeceğini zannetmiyorum" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Sözü depreme getiren Bakan Özhaseki, "İstanbul üzerine çalıştığımız zaman karşımıza daha korkutucu rakamlar ve raporlar çıkıyor. İTÜ'den bir hocamız geçmişe doğru, İstanbul'da yaşanan depremleri incelemiş, süre aralıklarına bakmış ve raporunda şöyle söylüyor: '7 tane fay kırığı var, bunlardan 5'i süresini tamamlamış vaziyette. Artı, eksi 15-20-30 yıllara kadar uzanabilir.' Yani 250 yılda olan bir deprem var, geçmişe doğru bakıldığı zaman 10-15 sene erken de gelmiş, 15-20 sene sonra geç de gelmiş. Ama hocalarımızın anlaştıkları bir konu var. Hocalarımızın bir tanesi hariç diğerleri '2030'a kadar İstanbul'da bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. 'Bir saniye sonra da olabilir, 10 sene sonra da olabilir, ama 2030'u geçeceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

DEPREMİN ŞİDDETİ

İstanbul'da beklenen depremin şiddeti konusunda da ortak bir beklenti olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Anlaştıkları ikinci ortak nokta, 'Bunun şiddeti 7,2 ile 7,65 arasında olacak" dedi.

500 BİN BİNA DEĞİŞMELİ

Depreme hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Özhaseki ve 2012'den bu yana gerek tek bina bazlı değişim ve dönüşümler gerekse belediyelerin çalışmasıyla, riskli alan ilanlarıyla toplam ulaşılan bağımsız birim sayısının 960 bin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: Bunun da hala bir kısmı yıkılmadı. Riskli alan ilan ettik, yetkiler geçti, yıkılacak ama yıkılmadı hala. Hızımız belli. Ne olması lazım? Çok daha fazla olması. En az 7-7,5 milyon bina değişecek ve dönüşecekse, süremiz de en son süre olarak 2030 ise bizim her sene 500 bin binayı Türkiye çapında, 200-250 bin civarında yapıyı da İstanbul'da değiştirmemiz lazım. Gelecek seneden başlayarak en az 200 bin bağımsız birimi İstanbul'da, bunun dışında 250-300 bin binayı Anadolu çapında bizim değiştirmemiz ve dönüştürmemiz lazım. Böyle yaparsak biz hazırlıklı oluruz."

"HERKESİN OYU KUTSAL"

16 Nisan'daki Anayasa referandumunda kullanılacak her oyun kendisi için kutsal olduğunu söyleyen Özhaseki, "Benim için burada bulunan saygıdeğer hazirunun hepsinin vereceği oy, 'Evet' de dese 'Hayır' da dese kutsal. Buradaki herkes samimi olarak ülkesinin geleceği için doğru bildiğine ve iyi olacağına inandığı için oy verecek, örgütü veya başındaki adam öyle verdiği için yapmayacak. Hakikaten samimiyim, ben bunu asla kavga sebebi yapmam. Anayasa değişikliği hususunda ısrar ettiğimiz. Birincisi, ikili yapı sürdürülemiyor. Danışmanlarımdan bir çalışma yapmalarını istedim. Atatürk-İnönü kavgalarından başlayarak son döneme kadar cumhurbaşkanı, başvekil çatışmaları, bunların neticeleri, bunun ekonomiye yansımaları... Korkunç şeyler çıktı. Geçmişe doğru baktığımız zaman birçoğunu hatırlamıyoruz ama. İkincisi de istikrarlı Türkiye lazım. İstikrarın olmadığı bir yerde yatırım olmaz, yabancı gelmez, sermaye rahat hareket etmez, ileriye doğru, doğru adımlar atılmaz, uzun hesaplar yapılmaz" şeklinde konuştu.

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