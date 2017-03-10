Bakan Özhaseki; Hiçbir meslek, suç işleme lüksü vermez

Oktay ENSARİ- Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Terörle mücadelede hiç kimsenin kimliğine bakılmaz. Gazeteciler tutuklanıyor diyorlar. Hiçbir meslek, teröre destek vermeye fırsat vermemeli. Hiçbir meslek, teröre destek verme, suç işleme lüksü vermez. O da bölücülük yapmasın, teröre bulaşmasın kardeşim'' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kaymakamlar, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını Ahmet Özderici Camisi'nde kılan bakan Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi'nin ikram çeşmesinden vatandaşlara salep ikram etti.

Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak içinde spor salonları, kurs alanları, düğün salonu, sergi salonu, 8 derslik ve atölye, kadın, erkek ve çocuklar için yüzme havuzları, bahçesinde de basketbol, voleybol, futbol sahalarının bulunacağı sosyal tesisin temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, kentte belediye hizmetlerinin iyi olduğunu söyledi. Depreme hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Özhaseki, terörle mücadele çalışmalarına değinerek şunları söyledi:

"Bu toprakların altında da üstünde de bir oynaklık var. Altta depremler oluyor, üstte de birçok hainlikler var. Hamd olsun, şehirlerde terörü temizledik, kırsalda dağdaki temizlik çalışmaları sürüyor. Bir de hain FETÖ çıktı, darbe girişiminde bulundu. Bu devlet bunları eğitmiş, memur yapmış. Mağduriyet edebiyatı yapanlar var. El insaf. Biz çok titiz çalışıyoruz. Bir taraftan da DEAŞ çıktı. Suriye'de her türlü terörist var. Dünyaya demokrasi veren ülkeler, geçmiş olsun deyin. Ama demiyorlar. Ne diyorlar, Erdoğan niye gitmedi? O kadar asker gönderdik, silahla insanlar tarandı ama niye Erdoğan hala duruyor, diyorlar. Yıllardır bize insanlık dersi vermeye çalışanlar, Suriyeliler bize gelmesin diye her yolu deniyorlar. Sonra Türkiye'ye, Suriyeliler Avrupa'ya gelmesin diye para vereceklerini söylüyorlar. Ha geldi, ha gelecek diye uyutuyorlar. Terörle mücadelede hiç kimsenin kimliğine bakılmaz. Gazeteciler tutuklanıyor diyorlar. Hiçbir meslek, teröre destek vermeye fırsat vermemeli. Hiçbir meslek, teröre destek verme, suç işleme lüksü vermez. O da bölücülük yapmasın, teröre bulaşmasın kardeşim. Bize düşen bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek, birlik ve beraberlik içinde yaşantımızı sürdürmek.''

İstikrar için anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu ifade eden Özhaseki, ''Şimdi herkes 16 Nisan'ı bekliyor. Bu sistem işte istikrarı getirecek'' dedi.

Konuşmaların ardından sosyal merkezin temeli, Özhaseki ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak atıldı.

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