Bakan Özhaseki: Fikirtepe'de bakanlık olarak girdik şimdi müteahhitlik yapıyoruz

Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL () ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Fikirtepe'de, bakanlık olarak girdik şimdi müteahhitlik yapıyoruz. Oradaki vatandaşların işlerini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yine gideceğiz oradaki batmış müteahhitlerin elinden alıp aslında nihayetinde vatandaşla müteahhit arasındaki ihtilafı kendimiz çözeceğiz. Vatandaşa yardımcı olmak için yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Üsküdar Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelerek İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÖZHASEKİ, KAÇAK YAPILARA DEĞİNDİ

Bakan Mehmet Özhaseki, 'Yapı Kayıt Belgesi' diye bir belge çıkardık. Bu belgeyi niye çıkardık? Şundan dolayı; 26 milyon 358 bin Türkiye'de şu anda bizim bildiğimiz bağımsız birim olarak mülkiyete konu olmuş dükkan var. Ev var, iş yeri var. Bunların yüzde 60'ı , yüzde 65'i kanunen kaçak durumuna düşmüş vaziyette. Yarın bu 80 milyonun 55 milyonu hükümetle, belediyelerle kavgalı. Yıkım kararları var. Para cezaları var. Kapıda zabıta her gün gelebiliyor" dedi.

'Bazı kötü niyetli belediye başkanları da başka partilere gidip takibat yapıyor' diyen Özhaseki, "Dün İzmir'deydim Karabağlar'dan bir hanım kardeşimiz geldi. Dedi ki, 'Bu belediye başkanı bana 15 milyon Lira ceza yazıyor'. 15 bin lira yeni parayla. 'Niye yazdı?' dedim. 'Evim kaçak diye' dedi. 'Kaçak mı?' dedim. ' Sayın bakanım kaçak ama bütün sokak kaçak' dedi. 'Niye seni seçti peki?' dedim. ' Ben karşı partiliyim, yani AK Partiliyim. Üzerine bayrağımı astım, Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını astım ve bana 15 bin lira ceza yazdı' diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 2 TANE YOL VAR"

Bakan Özhaseki konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Çıkardığımız kanun çok basit. Bu kanun diyor ki, 'Vatandaş gel kendin rızanla beyanda bulun. Mühendislik bürolarına gitme, pazarlık etme. E- devlet üzerinden müracaat et. Zaten karşınıza sorular çıkıyor orada. Kentsel dönüşümde 2 tane yol var. Birisi imar planları dahilinde kendi başınıza hareket edebilirsiniz. Kimse buna bir şey diyemez. Bakanlığın avantajlarından, kira yardımından yararlanıp evinizi dönüşüme sokabilirsiniz buna kimse bir şey diyemez. İkinci yolu biz Ferahlı Mahallesi ve Kirazlıtepe ettik, bir bütünlük içerisinde olsun diye. Bu iki mahallede toplamda çıkan inşaat alanı 220 bin metrekare. Biz oradaki vatandaşlarımıza inşaat alanının 180 bin metrekaresini devrediyoruz. Neredeyse yüzde 85'ini vatandaşa veriyoruz. Eğer evlerinizin değeri 1 ise, emin olun 2 olacak."

Üsküdar'daki vatandaşlara seslenen Özhaseki, " Kendi mahallelerinde dönüşüm yapılmasını isterlerse belediye başkanımız burada, görüşsünler. Desinler ki, ' biz de istiyoruz, projeler ortaya çıksın. Bizimkini de çözün' derlerse biz oraya gelip çözmeye hazırız" şeklinde konuştu.

FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Özhaseki. Fikirtepe'de devam eden kentsel dönüşüm sürecine de dikkat çekti. Özhaseki, " Fikirtepe'de bir plan yapılmış. Belediyeler de devreden çekilmişler. İlçe ve Büyükşehir çekilmiş. Vatandaşlarla müteahhitler karşı karşıya kalmışlar. Aynı ada içerisinde vatandaşın bir kısmının vekaleti Ahmet'te, birisi Mehmet'te. Çözün de göreyim. İmzalar atılmış. Aradan 3-4 sene geçmiş müteahhit batmış. Vatandaş mağdur, müteahhit mağdur, kamuoyu mağdur. O yüzden tek başınıza hareket ederseniz zorluklar var. Şimdi müteahhit gelse size yüzde 85- 90 inşaatınızın verir mi? Hayır vermez. Devlet veriyor. Ama bazı kardeşlerimiz ne hikmetse uyanıklığı seviyor. Ben diyor, bir dükkanın yanına 2 tane daire isterim. Adalet değil. Fikirtepe'de bakanlık olarak girdik şimdi müteahhitlik yapıyoruz. Oradaki vatandaşların işlerini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yine gideceğiz oradaki batmış müteahhitlerin elinden alıp aslında nihayetinde vatandaşla müteahhit arasındaki itilafı kendimiz çözeceğiz. Vatandaşa yardımcı olmak için yapacağız" dedi.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından çok sayıda vatandaş belediye binasına girerek imar barışı ile ilgili sorunlarını anlatmak istedi. Belediye yetkilileri daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

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