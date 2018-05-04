Bakan Özhaseki: Çarpık imara göz yuman belediye başkanına hapis cezası gelsin (2)

'BU AF DEĞİL, İMAR BARIŞI'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilen, Osmanlı Dönemi'ne ait Siviş Camisi'nin açılış törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Mehmet Özhaseki, Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen pazartesi açıkladığı imar düzenlemesiyle ilgili konuştu. Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bu kesinlikle imar affı değil, imar barışıdır. Bu afla ilgili tam 1 yıldır çalışıyoruz. Türkiye genelinde imardaki aykırılıkları tespit ettik. Örneğin 10 sorunlu konuttan 2'si mülkiyet, 8'i imarla ilgili sıkıntılıydı. Konutların dışında iş yerlerinde de aykırılıklar vardı. Ekonomimize katma değer sağlayan ve ihracat yapan birçok firmanın fabrikalarında üretim yaptıkları atölyelerde, imarla ilgili sıkıntıları vardı. İhmalkârlıktan veya lakayıtlıktan ruhsatla ilgili sıkıntıları olup, kaçak duruma düşmüşler. Belediyelerimiz de mecburen bunlara işlem yapıp ceza ve hatta yıkım kararı başlatmak zorunda kaldı. Fabrika sahipleri, tapu ve imar sıkıntıları yüzünden kredi alabilmek için fabrikalarını, atölyelerini ipotek gösteremeyip bankalardan kredi alamıyorlardı. Bu 1 yılın hazırlığıdır. Bir seçim yatırımı değildi. Akşam yapıp, sabah seçim var diye böyle bir yasa çıkarmadık. Seçim hedefimiz değil, barış ve afla ilgili bir düzenlemedir. Devletle vatandaşı bu kadar kavgalı olamaz. Siyaset kurumu sorun yaratmaz, sorun aşar. İmar affı sevinç dalgası oluşturdu. Özellikle İstanbul'daki belediyelerde büyük dönüşler oldu. Boğaz ve Tarihi Yarımada kapsam dışı tutuldu."

Özhaseki, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili soru üzerine de "Bu konuyu geniş bir zamanda konuşmak gerekir ancak Kılıçdaroğlu maliyeci, ekonomist ve kavgacı olmayan bir adaydan söz etmişti. Görüyoruz ki tam tersi çıktı" diye konuştu.



Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()



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