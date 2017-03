Bakan Ömer Çelik'ten Almanya'ya tepki (2)

"AVRUPALILARA İKRAM EDELİM"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Valilik ziyaretinin ardından Kemeraltı Çarşısını gezdi. Esnafla selamlaşan, çocukları seven Çelik, Kızlarağası Hanı'nda kahve içti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çelik daha sonra, tanınmış İlyas Gönen Kahvecisi'ni ziyaret etti. Çelik, o sırada kavrulan kahve çekirdeklerini görünce İlyas Gönen'den kahveleri hakkında bilgi aldı. Çelik, kahve çekirdeklerinin tadına da baktı. İlyas Gönen'in 'Kahve gelir Yemen'den, içeceksin İlyas Gönen'den' esprisi üzerine, "O zaman bu kahveden alıp Avrupalılara ikram edelim" dedi. İlyas Gönen ile birlikte kahve içen Bakan Çelik, cuma namazını kılmak üzere Hisarönü Camisi'ne geçti.

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bakan Çelik, cuma namazının ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatında partililerle bir araya geldi. İzmir'de havalimanından itibaren AK Parti kadın kolları üyelerinin faaliyetlerine geniş bir katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, bunun da bir kalite göstergesi olduğunu söyledi.

"CHP'LİLER PATİLERİNİ YENİLESİN"

Parti binasında anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuşan Çelik, "Hayır diyenlerin cephesine bakın. Ana muhalefet partisi başkanı kendi bekası için 'hayır' diyor. CHP'lilere fırsat veriyoruz. Partilerini yenilesinler. Artık ben değil biz diyen partiler olacak. HDP niye karşı çıkıyor, çünkü terör biterse onlar da bitecekler. 'Hayır' diyenler, Allah aşkına 18 maddeyi okusunlar. Ben okuduklarını düşünmüyorum. Hani neden 'hayır' dedikleri için 30 maddeyle sıralıyorlar ya, buruşturup çöpe atsınlar" dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili "Niye bu kadar acele ediyorlar" denildiğini belirten Çelik, "200 yıldır bu topraklarda bunu tartışıyoruz. Bizim ciddi bir sivilleşme ve anayasa problemimiz var" diye konuştu.

15 YILDIR AK PARTİ SAYESİNDE KOALİSYON OLMADI

Yeni sistemin farklı hayat tarzlarını, farklı kimlikleri uzlaştırmayı sağladığı için toplumsal kapsayıcılığı olduğunu anlatan Çelik, "16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de koalisyon ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. 15 yıldır AK Parti'nin varlığı sayesinde koalisyon olmadı. Türkiye'de parlamenter sistem tam anlamıyla hiç hayata geçmedi. Geçmeye fırsat bulamadı. Her zaman koalisyonlar, parçalı yapılar ortaya çıktı" dedi.

"OTOKRASİ EŞİTTİR CHP"

"Ekonomik krizin olmadığı, kimliklerin kavga ettirilmediği, koalisyon ihtimali olmadığı bir sisteme geçmek durumundayız" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık meclis hükümeti sisteminden millet hükümeti sistemine geçeceğiz. Biz çeşitli tartışmalar izliyoruz. CHP süreli tek adam rejiminden bahsediyor. CHP'nin siyaset geçmişi ile otokrasi arasında yakın bir örtüşme vardır. Türkiye'de demokratik perspektife göre kavramların anlamlandırıldığı bir Google yapılsa 'otokrasi' yazıldığında eşittir 'CHP' yazması lazım. Bu şekilde suçlamalarının tarihsel geçerliliği yok."

Referanduma evet denilmesi halinde rejimin değişeceği söylemlerine de değinen Bakan Çelik, "Bu rejim değişikliği lafı büyük bir yalandır. Rejim demek, egemenliğin millete ait olması demektir. CHP'nin desteklediği 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat rejim değişikliğidir. AK Parti'ye kapatma davası rejim değişikliği teşebbüsüdür. Rejimi, doğru anlamak lazım. Rejime sahip çıkmak istiyorsan, cumhura sahip çıkmak istiyorsan cumhurun yetkisinin her şeyin üzerinde olduğunu ayakta selamlamak gerek. Bu yoksa asıl rejim değişikliği o demektir" diye konuştu.

Bakan Ömer Çelik sözlerini, "İzmir'de gördüğüm tablo, İzmir'in güçlü kuvvetli anlamlı şekilde destek vereceğidir. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, 16 Nisan'da 'Evet'ler açacak" diyerek bitirdi.

