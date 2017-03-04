Bakan Müezzinoğlu'ndan Almanya ve Hollanda'ya tepki



Enver ALAS / İSTANBUL, () ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Almanya ve Hollanda'ya salon iptalleri nedeniyle tepki gösterdi. Müezzinoğlu, "Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Sevsinler sizin işinize geldiği zaman hukuk, işinize geldiği zaman guguk devleti anlayışınızı. Bunlar iki yüzlü değil bunlar çok yüzlü çok; fır fır dönüyorlar" dedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'nde düzenlenen 'Seçim Koordinasyon Merkezi' toplantısında şunları söyledi:

ALMANYA VE HOLLANDA'YA TEPKİ

"Türkiye'nin 3. havalimanından, 3. boğaz köprüsünden, Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'nden rahatsız olanlar, hastanelerinden kalkınmasından 2023 hedeflerinden rahatsız olanlar, işte şimdi Almanya'da ve Hollanda'da yeni örnekler çıkarıyorlar" dedi. Bakan Müezzinoğlu, "Diyorlar ki, daha önce izin vermiştik ama biz AK Parti'den, Türkiye'de 'evet' çıkmasından, 'evet çıkınca Türkiye'nin hedeflerinden korkuyoruz. Kusura bakmayın size salonları kapatıyoruz. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Sevsinler sizin işinize geldiği zaman hukuk, işinize geldiği zaman guguk devleti anlayışınızı. Bunlar iki yüzlü değil bunlar çok yüzlü çok; fır fır dönüyorlar."



"AYNI SALONLARI CHP'YE HDP'YE VERİYORLAR"

Mehmet Müezzinoğlu, "Aynı salonları CHP'ye veriyorlar, HDP'ye veriyorlar. Aynı salonları PKK ve zaten diğer terör örgütlerine veriyorlar. Bir taraftan bize 'biz PKK'yı terör örgütü kabul ettik' diyorlar ancak diğer taraftan her türlü numara var. Niye? Bunlar mazlum ve mağdur milletleri bu şekilde sömürerek medeniyiz, diyorlar. Şimdi buna ilk defa itiraz eden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Artık dünyayı, mazlumları istediğiniz gibi sömüremeyeceksiniz diyen bir anlayış var" diye konuştu.

"16 NİSAN'DA İPİN UCU MİLLETİN ELİNDE OLACAK"

Bakan Müezzinoğlu konuşmasında önemli bir süreçten geçildiğini belirterek 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemini anlattı. .

Milletin değerlerine sahip çıkmak adına 18 maddelik bu anayasa değişikliğini milletin önüne getirdiklerini kaydeden Müezzinoğlu, "Özü itibariyle bu işin tek cümlelik tarifi nedir derseniz; 'ey hayırcılar' hiç tereddütünüz olmasın ki 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak. Bu ipin ucu zaman zaman ordunun elinde oldu, zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin elinde oldu. Bazen sermayenin, medyanın elinde oldu. Hiç kusura bakmayın artık bundan sonra ipin ucu milletin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

YARGI SİYASALLAŞACAK ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Mehmet Müezzinoğlu, muhalefetin anayasal değişikliğiyle yargının siyasallaşacağı ve Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı şeklindeki eleştirilere de yanıt verdi.

Müezzinoğlu, "Bir Cumhurbaşkanı 5 yıllık döneminde en fazla 3 tane Anayasa Mahkemesi üyesini atayabiliyor. 12 yılı dolmadan üye eksilmiyor. 3 dönem sonra yani 15 yıl sonra ancak tamamı değişebiliyor" diye konuştu.

"MİLLETİN TEMSİLCİLERİ ORAYA LAYIK OLANLARI ATASIN"

"Belki sen cumhurbaşkanı olacaksın. Çık milletin karşısına geç, sen ata" diyen Bakan Müezzinoğlu, "Milletin vicdanına inan, milletin temsilcileri oraya layık olanları atasın. Layık olanları atamadıysa da hesabını soracağın muhatabın var. Kime soracaksın? Parlamentoya, seçtiğin Cumhurbaşkanına soracaksın. Önümüzdeki dönemde bu iftiralara ve dedikodulara prim vermeden daha büyük Türkiye, muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hızlı ve güçlü bir sistem olacak. Bu sistemde millet var. İçerdeki 'hayırcılar' bu sistemden korkuyor. Dışarıdakiler de büyük Türkiye'den korktukları için hayırcıların yanında yer alıyor" diye konuştu.

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