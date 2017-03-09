Bakan Müezzinoğlu: Kıdem tazminatı reformu bu yıl yapılacak (3)

ESNAFLA BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ak Parti Adana İl Başkanlığı'ndan sonra kent merkezindeki Mısır Çarşısı esnafıyla buluştu. İşyerlerini gezip esnafla görüşen Bakan Müezzinoğlu, bazı dükkanlara girerek sohbet etti.

Çarşı gezisinde Adanaspor atkısı hediye edilen Müezzinoğlu, bir müzik aleti satışı yapılan işyerinde bağlama çalan esnafı dinledi. Vatandaşlar ve esnafın yakın ilgi gösterdiği Bakan Müezzinoğlu, "Bir isteğiniz var mı sayın bakanım?" diyen bir esnafa, "Referandumda evet verin" dedi.

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