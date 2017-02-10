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Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik oranında hedef yüzde 9.5-10.5 (4)

BAKAN MÜEZZİNOĞLU BALKAN GÖÇMENLERİ ÇALIŞTAYI'NA KATILDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugün akşam saatlerinde İzmir Kaya Termal Otel'de yapılan Balkan Göçmenleri Çalıştayı'na katıldı. Basına kapalı...

Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik oranında hedef yüzde 9.5-10.5 (4)

BAKAN MÜEZZİNOĞLU BALKAN GÖÇMENLERİ ÇALIŞTAYI'NA KATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bugün akşam saatlerinde İzmir Kaya Termal Otel'de yapılan Balkan Göçmenleri Çalıştayı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştay öncesinde salonu dolduran hemşehrilerine seslenen Bakan Müezzinoğlu, "Biz farklı tercihlerimizle büyük bir yapıyız, bu farklı tercihlerimiz zenginliğimizdir, ayrışma nedenimiz değildir. Bu anlamda elinizi vicdanınıza koyarak aklınızla analiz ederek, o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe yürümek için elimiz vicdanımız bize evet dedirtiyorsa, evet diyeceğiz. Ama içinden gelmiyor, hayır demek geliyorsa elinizi vicdanınıza koyup takdirinizi kullanın" dedi.
'ZOR BİR COĞRAFYANIN ÇOCUKLARI OLARAK DÜNYAYA GELDİK'
Balkan göçmenlerinin gördükleri zulme rağmen umudunu kaybetmeyen bir millet olduğunu ve merhametli, cesur ve mert yönünü hiçbir zaman kaybetmediğini söyleyen Mezzinoğlu, "Balkan göçmeni vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için ilk olarak 10 gün önce Ankara'da bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaylar vasıtasıyla da dünyaya medeniyet sunmuş bir milletin yarınlarına hizmet edebilmek bizim için şereftir ve aynı zamanda bu bizim borcumuzdur. Rabbime bu borcu ödeyebilmek için dua ediyorum." dedi.
Bakan Mehmet Müezzinoğlu, çalıştayın ardından Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek İzmir'den ayrıldı.
Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()

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