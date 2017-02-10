Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik oranında hedef yüzde 9.5-10.5 (3)

'İZMİR GERÇEKTEN BAŞBAKAN ÇIKARTTI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kısa süre önce yeni hizmet binasına taşınan Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yeni hizmet binasını çok beğendiğini dile getiren Bakan Müezzinoğlu, "İzmir'in de ülke insanımızın da dinamikleriyle bu ülke büyük önder Mustafa Kemal Atatarük'ün muassır medeniyetin üstündeki hedeflere taşıyacağız. Birileri seçim garantisi olsun diye İzmir'den aday oldu, İzmir'den başbakan çıkartacağını söyledi. Ara sıra doğru söylüyor, İzmir gerçekten başbakan çıkarttı" diye konuştu.

'BEN 2002'YE GÖRE DAHA KÖTÜYÜM DİYEN YOKTUR'

2016 yılının olağanüstü sıkıntılı geçtiğini dile getiren Bakan Müezzinoğlu, "Sıkıntıları, dik duruşuyla, cesaretiyle bu milletin DNA'sında olan karakteriyle hainlerin karşısında dimdik durarak atlattık. Bugün artık geleceğe umutla bakıyoruz ve muasır medeniyet üstündeki o büyük Türkiye'ye daha yakınız. Çatıştıran olmadık, ayrıştıran olmadık olmayacağız. Bu ülke insanının yarınlarını bugünden daha iyi yapmak için çalışıyoruz. Bu ülke insanının tamamı bizim için değerlidir, ama ancak hainler hariç. Hiçbir vatandaşımız, ben 2002'ye göre daha kötüyüm demiyordur. Bazı gözü kör, kalbi mühürlü olanlar, havaalanlarını, hastaneleri, tünelleri görmeyebilir ama birazcık vicdanı olan mutlaka diyor ki güzel hizmetler oldu. Sıkıntılarımız var ama daha büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN GÖLGESİNDE YATMAKTAN VAZGEÇİN'

Zaman zaman CHP'lileri uyardığını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, milletin değerlerinin yok sayılarak laikçilik, Atatürk'ün ilkelerini yok sayarak Atatürkçülük yapılamadığını belirtti. Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü hatırlatan Müezzinoğlu, "O CHP'li arkadaşlara diyorum ki 'Atatürk'ün gölgesine yatmaktan, onu kullanmaktan vazgeçin'. Çünkü o milletten hiçbir zaman korkmadı. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletine güvenerek yaptı. Bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi halktan korkuyor. Sistemin bu hale gelmesinin sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 2007 yılında Sayın Kılıçdaroğlu da dahil '367 olmadan Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Milletin ümüğünü sıkan sistem o zaman vardı, o zaman Anayasa Mahkemesi arka bahçeleriydi, oraya gittiler. Bugün tek bir üyesinin vicdanı varsa, o kararı kabul edeceğini sanmıyorum. Cumhurbaşkanı seçimi belirli güç odaklarının, milletin ümüğünü sıkan belirli bir zümrenin elinde olmasına karşı çıktık ve cumhurbaşkanını milletimizin seçmesi gerektiğini söyledik. Son değişikliğin ardından artık sistemde ilk defa, ipin ucu milletin elinde olacak.

Bu sistemle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Başbakanımız, bu sistemin başkanlık veya cumhurbaşkanlığı sistemi olarak şekillenmesini istediğini söyledi. Eğer bunları kabul etmiyorsanız, güçlü bir parlamenter sistemin hazırlığını yapın getirin, birlikte milletimize gidelim denildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden tıs yok. Hangisi olursa olsun milletten korkuyor. Milleti merkeze alan bir parlamenter sistem önerisi bile getiremedi" dedi.

'16 NİSAN 80 MİLYONUN HAYALLERİYLE İLGİLİ'

Ak Parti hakkında 2007 yılında açılan kapatma davasını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, "Yüzde 47 oy almış siyasi partiye dava açanlar, o dönem yaşananların hesabını verdi mi? 1 oyla kurtuldu, kurtulan Ak Parti miydi, Erdoğan mıydı? Milletin vicdanı, kaderi kurtuldu. Ama vesayet odakları kaybetti. Şimdi artık ipin ucunun tamamen milletin elinde olacağı günlerin arifesindeyiz. 16 Nisan'la ilgili yapacağımız çalışmaların hiçbiri partimiz veya şahısla ilgili değil, 80 milyonun umutları ve hayalleriyle ilgidir" diye konuştu.

'TARİHİN KARANLIK SAYFALARINA GÖMELİM'

Gençlerin referandumda 'hayır' oyu kullanması için etkilenmeye çalışıldığını savunan Bakan Müezzinoğlu, "Korkutmak isteyenleri, gelin hep beraber milletçe korkutalım ve onları tarihin karanlık sayfalarına gömelim. Her anayasa değişikliğinde bu ülkenin gençlerine değer verelim diyoruz. Bu dinamizmi bu ülkenin kaderiyle ilgili kullanmamız lazım. Bu kişilere seçme hakkı verdiysek, seçilme hakkı da verelim diyoruz. Beni seçerken çocuk değil, kendisi seçilmeye kalktı mı çocuk. 1 milyon 200 binin arasında 1 tane 23 yaşında TBMM'ye gelse, bir dönem tecrübe kazansa, 2'nci dönem Türkiye'nin vizyonuna katkı sağlar. Şimdi gençlere 'Hayır' dedirtmeye çalışıyorlar, ya kardeşim al hakkını koy cebine yarın ne olur ne olmaz lazım olur. Bunlar şimdi gençleri de saf zannediyorlar, onları hayırcılığa itiyorlar, gençler cesurdur" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Müezzinoğlu, il binasından ayrıldı. Bakan Müezzinoğlu, programının ilerleyen saatlerinde İzmir Balkan Çalıştayı'na katılacak.

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