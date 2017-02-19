Bakan Müezzinoğlu: -evet- demek vicdanımızın gereğidir, -hayır-demek vicdanımızın sesidir









Arzu KAYA - Güven USTA/İSTANBUL, () ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada "-Evet- demek vicdanımızın gereğidir, -hayır- demek vicdanımızın sesidir. Ama -hayır-da da -evet- te de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım..." şeklinde konuştu.

"İPİN UCUNU BİR YERDEN TUTTUK, ARKASI DA GELİR"

Dernek üyeleriyle beraber Zeytinburnu şubesindeki kahvaltıda buluşan Bakan Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmasında, 100'ün üzerinde ülkeden yabancıların Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Yabancılarla ilgili yasal düzenleme, oturma, çalışma izni düzenlemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yabancılar statüsüyle ve Türkiye'nin o yabancılarla ilgili hukukunu şekillendirecek düzeyde çıkarıyorsunuz ama bunun içinde bir bakıyorsunuz ki Batı Trakyalı'nın kalbi inciniyor. Duyguları rencide oluyor. Haklı olarak. Çözümleri bizlere düşüyor. Bu anlamda ikamet teskerelerini inşallah pasaport süresince yani bunun pasaport süresi neyse o süre zarfında, sağlık hizmetlerini almada işte bir adım daha atabilir miyiz ?.. önümüzdeki hafta parlamentoda görüşeceğiz ama ipin ucunu da neticede bir yerden tuttuk, arkası da gelir" dedi.

"AYLAN BEBEKLER SAHİLE VURUNCA..."

Türkiye'de yaşayan yabancı sayısına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu büyük millet 3 milyon Suriyeli ve onların üzerine diğer farklı ülkelerden gelenlerle birlikte 3 buçuk milyonun üzerinde yabancıyı misafir olarak ülkesinde barındırıyor. İskan ediyor. Sağlık hizmeti veriyor. 24 saat sorunlarını çözüyor. Ve bu anlamda dünyanın hiçbir ülkesinin yapamayacağını, hiçbir milletinin de içselleştiremeyeceği bir tabloyu kendi insanı gibi görerek ve 'bana yapılmasını istemediğim hiçbir davranışı başkasına yapmıyorum' diyen bir anlayışla sahiplendi. Şu anda son rakamları bilmiyorum ama geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanı olduğum dönemde şu cümleyi hep söylüyordum. 155 bin Suriyeli anne bu ay yıldızlı bayrağın altında evladını doğurdu. Ve hiçbir Türk annesinden farklı bir muamele görmedi. Hiç dışlanmadı, ötelenmedi. Bunu ancak bu millet başarabilir. Şimdi o medeniyim diyen Avrupa'ya baktığınızda ancak Aylan bebekler sahile vurunca o fotoğraftan 'Tüh tüh, vah vah' diyorlar" diye konuştu.

"LAİKLİĞİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK DEĞERLENDİRMEDİĞİN SÜRECE..."

Türkiye'den başka ülkelere giden kişi sayısıyla da ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu,"Dünya genelinde 5 milyon insanımız yalnız karın tokluğu için dünyanın değişik ülkelerine gittiler. Sonra bazıları utanmadan sıkılmadan Cumhura değer vermediği için Cumhuriyet elden gidiyor naraları attı. Ya Cumhura sahip çık ki Cumhuriyet de yücelsin. Cumhuru yok farz ederek Cumhuriyet yükselmez. Laikliği inanç özgürlüğü olarak değerlendirmediğin sürece laiklik diktatörlük olur, zulüm olur, eziyet olur, milletin değerlerini ezip geçmek olur. Laiklik elden gidiyor diye daha çok değil daha 10 yıl önce yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye tek bir savcı dava açıyor" dedi.

"-HAYIR-DA DA -EVET- TE DE VİCDANI VE AKLIMIZI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM."

Geçmişe takılmak yerine geleceğe bakmak gerektiğine vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, "-Evet- demek vicdanımızın gereğidir, -hayır- demek vicdanımızın sesidir. Ama -hayır-da da -evet- te de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Yoksa bir kısım hayırcıların korkutma gayretlerine prim vermemeliyiz. 'Cumhuriyet elden gidecek, Laiklik elden gidecek, Atatürkçülük elden gidecek.' Atatürk'ü kullanarak, onun gölgesine yan gelip yatarak Atatürkçülük olmaz. O, milletle beraber büyük işler yaptı. Sen de milletle beraber büyük işler yapmaya soyun bir" şeklinde konuştu.

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