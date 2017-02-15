Bakan Müezzinoğlu: Büyükanne Projesine 46 binin üzerinde başvuru oldu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'nde bin aile ile yola çıktıklarını fakat 46 binin üzerinde müracaat olduğunu söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası'nda meclis toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayici ve işadamları katıldı.

Büyükanne Projesi'ne ilginin yoğun olduğunu söyleyen Bakan Müzezzinoğlu, "Yönetmeliğe baktık doğum yapan anne istediği zaman şayet istiyorsa yarı zamanlı çalışabilir. Birincisi sabahtan öğlene kadar ikincisi öğleden sonra akşama kadar üçüncüsü de bir gün gelip bir gün gelmeden çalışabilir. Anne açısından yarı zamanlı çalışması kendisi kulvarına göre yapacak. Yarı zamanlı çalıştığında da maaşı yarı yarıya düşecek. İkincisi sabah servisle işe gidecek, öğlen nasıl dönecek? Soru işareti. Öğleden sonrayı seçti akşam servisle dönecek, öğlen nasıl gidecek? Bir gün gitti, bir gün gitmedi, onu işveren nasıl işte tutacak?" dedi.

Büyükanne Projesi ile ilgili de konuşan Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Büyükanne üzerinde çalıştık. Biz bin aile için çıktık yola. 6 bin 500'e kadar paydaşlarımız sahip çıktı. 6 bin 500 aile ile 10 pilot ilde uygulama yapıyoruz. 46 binin üzerinde müracaat var. 11 bin 200 şu anda bizim belirlediğimiz kriterlerimize uygun aile var. Ama pilot uygulamamız 6 bin 500. Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret Odası 'Biz de varız' derse ona bişey diyemem. Patentini de alacağız inşallah. İlk defa bu millete ait bu milletin dertleriyle örtüşen milli bir proje çıkıyor gündeme. Kamouoyunda müthiş rağbet gördü. Bazıları da 'Ben 2-3 torun büyüttüm bize yok mu?' diyor. Geriye dönük onlara belki bir ödül veririz ama oğluna ve kızına tavsiyede bulunacak."

Batı Trakya Türkleri Derneği'ni de ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, burada dernek yöneticileriyle görüşme yaptı. Balkan göçmenlerinin de sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyleyen Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Kendisi gelmiş TC vatandaşı olmuş, ama annesi, babası birinci derecede yakını Bulgaristan'da, Balkanlarda veya Batı Trakya'da. Yaşlı bir hastalığı olduğunda bir sorunu olduğunda evladının yanına, kızının yanına gelmek istiyor. Deniliyor ki 'Sen sosyal güvencen olmadığına dair belge getir'. Doğru orada sosyal güvencesi var. Nasıl getirsin o belgeyi? Orada tedavi ol. Ama evladı burada ahir ömründe evladının yanında sağlık hizmeti almak istiyor. Bugün plan bütçede görüşmeleri yapılan yasa tasarımızda inşallah TC vatandaşı olup da birinci derecede yakınları TC vatandaşı olmayanlar 53 lira aylık Sosyal Sigortalar Sağlık Pirimi ödeyerek her türlü sağlık hizmetini bu ülkede ana vatanda alabilecekler. Örnek olarak kendimi gösteriyorum. Dün saat 02.00'da kayınpederim rahatsızlandı ve şuuru kapandı. Ambulans gönderdik ve şimdi tedavisini yaptırıyoruz. Ama Yunanistan vatandaşı, 'Git Gümülcene'de, Selanik'te tedavini ol' mu diyeceğiz? Yoksa 'Kızın, damadın, evlatların burada gel' mi diyeceğiz? Dolayısıyla bunu da inşallah bu ay yasallaştıracağız TBMM'de. Bundan sonra burada evlatları annesinin babasının bu anlamda olan birinci derecede olan yakınlarını 53 liralık primlerini ödeyerek çözeceğiz ve burada da ilk müjdeyi veriyorum" dedi.

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