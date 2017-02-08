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Bakan Müezzinoğlu: "Büyükanne Projesi" Mart ayında başlayacak

ANKARA () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi" ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Müzezzinoğlu, büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu ifade ederken, projenin Mart ayında...

Bakan Müezzinoğlu: "Büyükanne Projesi" Mart ayında başlayacak

ANKARA () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi" ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Müzezzinoğlu, büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu ifade ederken, projenin Mart ayında başlayacağını kaydetti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Büyükanne Projesi" kapsamında torun bakan büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu açıkladı. Müezzinoğlu'nun "Büyükanne Projesi"ne ilişkin açıklamaları şöyle: "Doğum yapmış annenin çocuğu 6 yaşına kadar olan süresi ile ilgili işverene müracaat yaptığında ben yarı zamanlı çalışma istiyorum dediği andan itibaren ilk aydan sonra bu hakkını kullanabilir. Bununla ilgili yönetmeliği yaptığımızda annenin tercihi sabahtan öğlene, öğlenden akşama veya bir gün gelip bir gün gelmeme şeklinde bir yönetmelik karşımıza geldi. Bu projenin maddi külfeti bin aile için yaklaşık 6 milyon. Mart ayı itibariyle projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz.

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